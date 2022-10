씨세이프(CSafe)와 바이오라이프 솔루션스(BioLife Solutions, Inc.), 세포 및 유전자 치료제 시장 공급망 솔루션 확장을 위한 파트너십 발표

씨세이프는 이보(evo®) 저온 유통 관리 플랫폼을 사용하여 바이오라이프의 저온 유통 솔루션 제공업체 글로벌 파트너 네트워크에 합류했다.

먼로, 오하이오와 보셀, 워싱턴, 2022년 10월 12일 /PRNewswire/ -- 제약 회사에 능동 및 수동 온도 제어 운송 솔루션을 제공하는 가장 큰 업체 중 하나인 씨세이프(CSafe)와 바이오라이프 솔루션스(BioLife Solutions, Inc., NASDAQ: BLFS), 세포 및 유전자 치료제(이하 CGT) 및 광범위한 바이오제약 시장을 위한 뛰어난 바이오프로덕션 도구 및 서비스를 공급하는 선도 기업은 오늘 신뢰, 보안, 품질 향상에 중점을 둔 CGT 제품 지원을 위한 통합된 글로벌 서비스 네트워크를 제공해주는 새로운 파트너십을 발표했다.

BioLife Solutions evo DV10 Smart Shippers will now be available through CSafe for Cell & Gene Therapy shipments.