Yili, 소녀 위한 개인 안전교육 이니셔티브 개시-- 세계 소녀의 날 기념

(후허하오터, 중국 2022년 10월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 10월 11일 세계 소녀의 날(International Day of the Girl, IDG)을 기념하고자 Yili 그룹과 Cute Star 브랜드 및 'Yili Ark' 프로젝트가 Western China Human Resources Development Foundation) 및 China Foundation for Rural Development와 함께 '모든 소녀에게 애정을(Let there be love for every girl)'이라는 개인 안전교육 이니셔티브를 개시했다. 'Yili Ark' 프로젝트는 이번에 처음으로 해외로 진출했다.



이 이니셔티브는 안전 인식을 높이고, 소녀들을 위해 더 안전한 성장 환경을 만드는 것을 목표로 한다. 이 이니셔티브는 중국, 미얀마, 인도네시아 및 태국 캠퍼스를 포함해 국내외 여러 학교에서 진행됐으며, 조만간 중국 전역 500개가 넘는 'Yili Safe Campus'에서도 홍보할 예정이다.

2011년 유엔 총회는 소녀들이 당면한 문제를 해결하고, 소녀들의 권한 부여와 권리 이행을 도모하고자 IDG를 제정했다. 소녀들은 평등한 기회 부족과 자원 접근성 제한 때문에 불리한 위치에 놓여 있으며, 사회적 문제에 더욱 취약하다. 아동을 대상으로 하는 폭력이 재발되는 만큼, 관련 예방 및 대응 제도도 시급하게 필요하다.



Yili는 이에 대한 대응으로서 재미있고 간단한 'NONO' 라디오 체조를 고안했다. 이 체조는 아침 운동과 신체 안전 수칙에 대한 구호를 결합했다. 'NONO' 모기 패치는 만지면 안 되는 신체 부위를 적절하게 표시해준다.

중국 허베이성에 위치한 'Yili Safe Campus'의 하나인 Tai Chen 초등학교는 Yili가 지역 교육청 및 체육청과의 협업을 통해 'NONO' 라디오 체조를 도입한 시범 학교다. 교사 Liang Weibing에 따르면, 이 체조는 안전 인식을 높이고, 자기방어 기술을 높이도록 아이들을 도와주기 때문에 가치가 크다고 한다.

'NONO' 라디오 체조는 이후 미얀마, 인도네시아 및 태국 학생을 위해 여러 언어로 번역됐다. Yili는 미얀마 현지 여학생을 대상으로 'NONO' 라디오 체조를 가르치기 위해 China Foundation for Rural Development와 협력하고 있다. 양곤 No. 18 Basic Education Primary School 교장 Moe Myint New는 학생들이 이 체조를 긍정적으로 평한다고 인정했다. 그뿐만 아니라, Yili는 양곤 Hlaingthaya에 위치한 10개 학교에 순수 우유 48,000통을 선물로 전달했다.

인도네시아 자카르타에 위치한 No. 9 초등학교 교장은 "자신을 지키고 사랑하는 법을 아이들에게 가르치고자 하는 Yili의 노력과 세계 소녀의 날을 기념하고자 Joyday 아이스크림을 보내준 마음에 감사드린다"고 전했다. Yili 브랜드 Cremo는 아이들에게 'NONO' 라디오 체조를 소개하고, 아이들과 맛있는 아이스크림을 나누고자 빠툼타니에 위치한 Wat Suwan Chindaram 학교를 방문했다.

Yili는 비영리 교육 발전을 지원하는 데 전념하고 있다. 2012년부터 중국 내 500개 이상 학교에서 Yili의 아동 안전 프로젝트 'Yili Ark'를 소개하고, 지진 대응, 개인 안전 및 익사 예방을 포함하는 안전 훈련 워크숍을 제공했다. Yili는 소녀들을 위한 개인 안전교육에 전념하는 활동을 계속 홍보하고, 시민 교육과 학교 교육을 위한 비영리 프로그램에 더 많은 자원을 투자함으로써, 아이들을 위해 더 밝은 미래를 만드는 데 일조할 예정이다.

'Yili Ark' 소개:

'Yili Ark'는 Yili와 Western China Human Resources Development가 공동 후원하고, 아동의 성장과 안전을 지원하는 교육 자선 프로젝트다. 2012년에 도입된 후, 'Yili Ark'는 교사 및 학부모와 함께 300,000명에 달하는 아동에게 70가지 이상의 아동 안전훈련 과정을 제공했다. 이들 과정은 유괴 방지, 미아 방지, 지진과 화재 대응, 익사와 폭력, 교통안전 및 일상안전을 포함해 약 20여 가지 주제를 다룬다.