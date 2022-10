방탄소년단(BTS) 옛투컴·버터..‘보라해’ 롯데월드부산

퍼플라이츠업 축제,버터 퍼레이드도

퍼플캐슬 변신,BTS멀티미디어쇼 연출

2030 부산 세계박람회 유치 기원

공연후 보랏빛 파티도..놀이기구도 보라

[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 어드벤처 부산이 방탄소년단(BTS)의 ‘옛투컴 더 시티 인 부산(Yet To Come THE CITY in BUSAN) 공연을 맞아, 오는 14일부터 31일까지 테마파크 ‘퍼플 라이츠업(Purple Lights Up)’을 개최한다. 보랏빛으로 물든 롯데월드 어드벤처 부산에서 다양한 BTS테마 콘텐츠와 놀이기구를 함께 즐길 수 있다.

롯데월드 부산 퍼플 라이츠업

행사 기간 롯데월드 부산 곳곳은 보랏빛과 BTS를 메인 테마로 새롭게 단장한다. 대형 포스터와 보랏빛 조명으로 장식된 메인 게이트를 지나면 BTS 인기 앨범 ‘퍼미션 투 댄스’와 ‘버터’의 컨셉트로 꾸며진 2곳의 ‘포토존’이 관람객을 반긴다.

보라색 의상을 착용한 롯데월드의 대표 캐릭터 로티, 로리는 물론 타이니탄 등신대와 함께 즐거운 추억을 남길 수 있다.

롯데월드 부산 퍼플 라이츠업, 조형물

‘퍼플 라이츠업’ 조형물이 설치될 가든스테이지는 ‘퍼플 라운지’로 변모하며, BTS 관련 영상이 상시 송출 돼 BTS와 함께 있는 듯한 특별한 휴게 공간이 될 예정이다. 로얄 가든은 보라색 조명으로 가득한 ‘퍼플 가든’으로 거듭난다. 입구 양쪽에 설치된 보라색 조명과 장식물이 입장객을 반기고, 가든 중앙 분수에도 보라색 조명을 더해 화려한 분위기를 자아낸다.

행사 기간 BTS의 인기곡 ‘버터’의 안무를 선보일 ‘특별 퍼레이드 공연’도 관람객의 눈길을 사로잡을 것으로 기대한다. 퍼레이드 코스 등을 연보라 및 노란색으로 꾸민 것은 물론 색상이 변하는 퍼레이드 차량 등은 보는 재미를 더한다.

롯데월드 부산 퍼플 라이츠업 파티장

롯데월드 어드벤처 부산의 상징인 로리 캐슬도 보라색으로 물들어 ‘퍼플 캐슬’로 변신한다. 캐슬에는 대형 LED 스크린이 설치돼 BTS의 인기곡과 뮤직비디오를 배경으로 한 멀티미디어쇼가 열린다. 특히 곡의 하이라이트에 맞춰 레이저와 무빙 조명, 안개 등의 다양한 연출이 더해져 행사 기간 명소로 떠오를 전망이다.

행사 기간에만 파크 내에서 한정 판매되는 롯데월드 부산 X BTS의 보라색 컬래버레이션 상품도 준비 돼 있다. 3단 우산, 인형, 피규어, 헤어밴드 총 4종으로 구성돼 있다. 일부 식음 매장도 총 12종의 ‘옛투컴’ 한정 메뉴를 선보인다. 퍼플 토핑 츄러스와 블루베리 바닐라 크림 컵케이크를 비롯해, 연보라 및 노란색이 조화를 이룬 골든 퍼플 에이드 등 보랏빛을 테마로 한 다양한 메뉴를 만나 볼 수 있다.

롯데월드 부산 퍼플 라이츠업 콜라보 상품

2030 부산세계박람회 유치 기원 BTS 콘서트가 끝난 15일과 16일에는 애프터파티(15일 : 오후 10시~익일 3시, 16일 : 오후 9시 ~ 오후 11시)가 펼쳐진다. 국내 정상급 DJ 에픽, 로하, 식스테마가 참여할 이번 파티는 BTS 대표곡을 활용한 EDM 무대가 열리고, 불꽃 놀이와 멀티미디어쇼까지 더해진다.

15일(토)에는 공연과 함께 심야 테마파크의 색다른 분위기를 만끽할 수 있도록 인기 어트랙션 5종(자이언트 3종, 양들의 격투, 회전그네 등)과 주요 식음 매장들이 익일 오전 3시까지 연장 운영한다. ‘퍼플 라이츠업’은 롯데월드 어드벤처 부산 입장권이 있으면 방문하며 애프터파티 티켓 잔여분은 네이버 롯데월드 어드벤처 부산 예매 페이지에서 얻을 수 있다.

