NCCN, 세계 정신 건강의 날을 기념해 70개 이상의 언어로 무료 제공되는 최신 조난 선별 도구 발표

미국 국립 종합 암 네트워크(National Comprehensive Cancer Network)의 디스트레스 온도계(Distress Thermometer)는 고통에 대해 이야기하는 것을 가능하게 하고 심리적 건강 관리 모범 사례를 권장함으로써 전 세계 암 환자들이 더 나은 치료를 받을 수 있게 돕는다.

플라이머스 미팅, 펜실베니아, 2022년 10월 10일 /PRNewswire/ -- 미국 국립 종합 암 네트워크(National Comprehensive Cancer Network®, 이하 NCCN®)는 오늘 전 세계 사람들이 암과 그 증상 때문에 또는 치료 과정에서 겪게 되는 심리사회적인 스트레스 요인을 찾아내 해소할 수 있게 도울 수 있는 최신 NCCN 디스트레스 온도계(NCCN Distress Thermometer) 를 70개 이상의 언어로 제공한다고 발표했다. 이 발표는 전 세계 정신 건강의 필요성과 리소스에 대한 인식을 높이기 위한 국제 기념일인 세계 정신 건강의 날(World Mental Health Day)에 발표되었다.

NCCN Distress Thermometer is available for free in more than 70 languages at NCCN.org/distress-thermometer-translations.