어센드(Ascend), 제품 탄소 발자국 감소에 집중

휴스턴, 2022년 10월 8일 /PRNewswire/ -- 어센드 퍼포먼스 머티리얼즈(Ascend Performance Materials)는 오늘 자사 제품의 탄소 발자국을 줄이기 위한 노력으로 두가지를 발표했다. 어센드는 글로벌 컴파운딩 작업을 탄소 중립으로 만들어 작업의 상당 부분을 탈탄소화하는 최초의 통합 폴리아미드 생산업체가 되었으며, 바이오 기반 재료 사용에 대한 ISCC+ 인증을 획득했다.

Ascend Performance Materials' global compounding facilities, including the newly acquired sites in San Jose Iturbide, Mexico and Chennai, India, are now carbon neutral through process improvements and carbon and renewable energy offsets.