세계 수산업 콘테스트, F3 챌린지 우승자 발표

어분(fishmeal), 어유(fish oil)를 가장 많이 소비하는 육식 동물이 업계 경쟁의 중심이 되었다.

시애틀, 2022년 10월 6일 /PRNewswire/ -- F3(Future of Fish Feed) 는 오늘 세 곳의 동물 사료 제조사인 스타 밀링(Star Milling Co), 엠파그란(Empagran), 장쑤 푸하이 바이오테크(Jiangsu Fuhai Biotech Co, Ltd.)를 발표했으며 각 제조사는 F3 챌린지의 육식 에디션(Carnivore Edition)에서 미화 10만 달러의 상금을 받는다. F3 챌린지는 양식 사료에서 야생에서 어획된 어류를 없애기 위해 어분, 어유를 사용하지 않은 양식 사료의 개발과 상용화 혁신을 촉발하기 위한 글로벌 수산업을 선도하는 콘테스트이다.

F3 Challenge Winners (Left to Right) University of Arizona Professor Kevin Fitzsimmons, Star Milling Co. VP/General Manager Paul Cramer, Empagran Technical Advisor Pablo Intriago, Veramaris Business Development Director Jorge Torres, and Jiangsu Fuhai Biotech Co., Ltd. CEO Zhijun Hu