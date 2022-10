록톤(Lockton), 새로운 피플 솔루션즈(People Solutions) 사업 출시

이 최대 독립 보험 중개 및 컨설팅 그룹은 고객사들의 요구에 맞춰 직원 복리후생 사업을 발전시키고 있다

캔자스시티, 미주리주, 2022년 10월 7일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 독립 보험 중개 및 컨설팅 그룹인 록톤 컴퍼니즈(Lockton Companies)는 오늘 직원 복리후생 사업을 록톤 피플 솔루션즈(Lockton People Solutions)로 바꾸는 사업 발전을 발표했다.

록톤의 피플 솔루션즈(People Solutions) 사업은 직원 경험 및 참여, 전체 보상 및 혜택, 해당사의 복지 프로그램 진단 및 관리 분야에서 고객사들을 지원하는 솔루션들로 구성된다.

"우리가 비즈니스를 이해하는 방식은 현재 변화하는 시장과 우리가 고객들을 자문하고 지원하는 방법을 고려해 진화할 필요가 있습니다."라고 록톤의 미국 피플 솔루션즈 집행위원회 의장인 톰 셰플러(Tom Schaffler)는 말했다. "전 세계의 고용주들은 단순히 복리후생 프로그램을 관리하는 것을 너머 인력 참여, 인재 채용 및 확보, 비즈니스 효율성 향상 부분에 대한 도움이 필요합니다. 록톤 피플 솔루션즈는 고객사들이 이러한 목표를 달성할 수 있도록 해주는 방법을 더욱 잘 반영합니다."

록톤 피플 솔루션즈는 사람들이 일하는 방식에 대한 의문을 가지고, 고용주들이 인재를 유치하고 확보해야 한다는 압력을 받고 있는 시기에 출시되었다. 이제 기업들은 매력적인 혜택들을 제공해야 할 뿐만 아니라 긍정적인 직원 경험을 만들고, 직원의 참여도, 이해도 및 만족도를 높여야 한다. 더불어 기업들은 이러한 것들을 달성함과 동시에 효율성을 유지해야한다.

록톤의 피플 솔루션즈 사업은 현대 기업 운영에 요구되는 조건들을 충족하는 솔루션 제품들을 제공하여 기업들이 더 성공하고 사람들이 더 나은 삶을 누릴 수 있게 한다. 록톤의 피플 솔루션 사업과 관련 혜택들에 관한 더 자세한 정보는 www.lockton.com 또는 록톤 지점에 방문해 확인할 수 있습니다.

록톤(Lockton) 소개

록톤(Lockton)을 다른 회사와 다르고, 그들보다 낫게 만드는 이유가 있습니다: 바로 독립입니다. 록톤은 사유 기업이기 때문에 125개 이상의 국가에서 사업을 하는 9,500명 이상의 어소시에이트들이 고객들의 위험, 보험 및 인력 요구에만 집중할 수 있습니다. 록톤은 전 세계를 아우르는 전문 지식을 통해 놀라운 결과를 내는 데 필요한 깊은 통찰력을 제공합니다.

비즈니스 인슈어런스(Business Insurance)지는 14년 연속 록톤을 "보험 분야에서 일하기 가장 좋은 직장(Best Place to Work in Insurance )"으로 선정했습니다. 록톤은 전략, 실행, 문화 및 재무 분야에서 뛰어난 성과를 올린 민간 기업을 뽑는 딜로이트(Deloitte)와 월스트리트저널(Wall Street Journal)이 선정한 2021년 최고 경영 기업(the 2021 Best Managed Companies) 중 하나로 선정되었습니다. 자세한 내용은 www.lockton.com 에서 확인할 수 있습니다.