중랑구, 용마폭포 문화예술제 대면개최

[헤럴드경제=최정호 기자]서울 중랑구(구청장 류경기)는 지역의 관광 명소인 용마폭포공원에서 2022 용마폭포문화예술축제를 10월 8일부터 9일까지 양일간 개최한다.

용마폭포문화예술축제는 2016년부터 시작해 매년 3만명 이상의 관람객들이 찾는 지역 대표 가을 축제다. 축제 장소인 용마폭포공원은 51.4m 높이의 동양 최대의 인공 폭포와 국제 공인 규격 인공암벽장인 중랑스포츠클라이밍 경기장, 야간조명을 품고 있다.

올해 용마폭포문화예술축제는 3년 만에 대면축제로 진행된다. ‘당신의 중랑의 별, Go on the stage’라는 주제로 구민이 주인공이 되어 끼와 재능을 발산하고 함께 즐기는 축제로 진행될 예정이다.

축제는 용마폭포마당, 나눔마당, 공유마당, 전시마당, 먹거리마당 등으로 구성됐다. 8일에는 용마폭포가 있는 용마폭포마당에서 중랑구민 재능 경연인 ‘중랑재능콩쿠르’와 ‘중랑구민대상시상식’이 열린다.

9일에는 망우리공원에 영면하고 계신 한국의 엘비스 프레슬리, 차중락을 주제로 배우 지춘성, 김지원 등이 출연하는 연극 ‘중랑드라마 차중락 가요제’을 선보인다. ‘용마 폭포뮤직콘서트’에서는 중랑구에서 열린 각종 경연대회의 수상팀과 가수 별사랑의 축하공연이 열린다.

류경기 중랑구청장은 “거리두기가 끝나고 지역의 대표 가을축제인 용마폭포문화예술축제를 대면으로 진행하게 되어 뜻깊다”며 “음악과 각종 체험들이 함께하는 이번 축제에 많은 주민 여러분들의 참여를 기다리겠다”고 말했다.

