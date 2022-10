제13회 IIICF, 마카오에서 개최

-- 국제 인프라에서 BRI의 중요한 역할 조명

(마카오 2022년 10월 3일 PRNewswire=연합뉴스) China International Contractors Association(CHINCA)과 마카오 무역투자촉진국(Macao Trade and Investment Promotion Institute)이 공동으로 개최하는 제13회 International Infrastructure Investment and Construction Forum("IIICF" 또는 "포럼")이 9월 28일에 마카오에서 막을 올렸다. 세계에서 가장 크고 영향력이 높은 인프라 투자 및 건설 포럼인 올해 IIICF는 국제 인프라 투자 및 건설 업계에서 수많은 주요 인사가 참석했다. 이번 행사의 개막식에는 마카오 특별행정구 행정장관 Ho Iat Seng, 마카오 특별행정구 중앙인민정부 연락판공실 주임 Zheng Xincong, 마카오 특별행정구 중화인민공화국 외교부 장관 Liu Xianfa, 마카오 SAR 보안사 사장(장관급) Wong Sio Chak, 그리고 여러 국제 도급업체 및 금융기관 수장들이 참석했다.

'수준 높고, 지속 가능하며, 사람 중심의 인프라 건설(Building High-standard, Sustainable and People-centered Infrastructure)'이라는 주제로 열린 올해 IIICF에는 600개 이상의 기관에서 1,300명 이상의 방문객이 참가했다. 여기에는 20개 금융기관 선임 간부, ENR 상위 250개 국제 도급업체 중 70개사 이상 기업의 최고 경영진을 비롯해 전 세계 주요 산업 기업과 공급업체의 의사결정자 등이 포함됐다. 올해 IIICF는 포스트 팬데믹 시대에 국제적인 인프라 협력이 당면한 기회와 과제에 초점을 맞추고, 광범위한 합의를 도출하는 한편, 전 세계에서 녹색 인프라 프로젝트를 촉진할 국제적 협력 강화를 도모할 예정이다.

올해 행사에서는 하이라이트 중 하나로 일대일로 인프라 개발지수(Belt and Road Infrastructure Development Index) (2022)와 일대일로 인프라 개발지수 보고서(Belt and Road Infrastructure Development Index Report) (2022)가 발표되면서, 일대일로 이니셔티브(BRI)가 국제적인 인프라 투자 및 건설 프로젝트에서 얼마나 중요한 역할을 수행하는지를 소개했다.

올해 포럼에서는 CHINCA가 아시아인프라투자은행(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), 유엔환경계획(UN Environment Programme, UNEP), 독일국제협력공사(German Agency for International Cooperation, GIZ) 및 세계자연보호기금(World Wide Fund for Nature, WWF)과 함께 '지속가능한 국제 인프라 추진 메커니즘(Mechanism for International Sustainable Infrastructure Promotion)'을 발표했다. 이와 같은 공동의 노력은 다양성, 포용성, 친환경성 및 기후 회복 탄력성을 지닌 저탄소 방식으로 지속가능한 인프라 개발을 도모하는 것을 목표로 한다.

CHINCA 회장 Fang Qiuchen은 "포스트 팬데믹 시대에 각국은 고유의 문제에 직면할 것"이라며 "이에, 국제 사회는 힘을 모아 인프라와 건설에 투자함으로써 경제 성장과 발전을 촉진하고, 사람들의 생계를 개선하는 것이 매우 중요할 것"이라고 강조했다.

IIICF에 대한 더 자세한 정보는 웹사이트 http://en.iiicf.org/에서 확인할 수 있다.