-- 밀켄연구소 아시아 서밋, 이달 28~30일 싱가포르 포시즌스 호텔에서 개최

-- 전 세계 비즈니스 리더, 투자자, 전문가, 문화인 등 참석… 아태지역 주요사안 논의

(싱가포르 2022년 9월 30일 PRNewswire=연합뉴스) 제9회 연례 밀켄연구소 아시아 서밋(Milken Institute Asia Summit)[https://milkeninstitute.org/events/asia-summit-2022/overview ]이 이달 28일(수요일)에 싱가포르 포시즌스 호텔에서 막을 올린다. 2년간의 코로나19 판데믹 이후 온전한 대면행사로 개최되는 올해 회의는 '변화된 세상(The World Transformed)'이라는 주제로 개최된다. 1,200 명 이상의 연설자와 참가자들이 28개국 이상에서 참석할 예정이며, 여러 분야에 걸쳐 혁신적인 아이디어를 실용적인 솔루션으로 변화시키는 방법에 대해 논의한다.

사흘간 진행되는 올해 회의에서, 참가자들은 정부, 금융, 기술, 비즈니스 및 학계 리더들의 인사이트를 듣고 직접 교류할 수 있다.. 연사로는 타만 샨무가랏남(Tharman Shanmugaratnam) 싱가포르 선임장관겸 사회정책 조정장관, 줄리아 길라드 (Julia Gillard) 전 호주 총리 , , 진 하인스(Jean Hynes) 웰링턴매니지먼트(Wellington Management) 최고경영자(CEO), 잭 브라운 (Zak Brown) 맥라렌레이싱(McLaren Racing) 최고경영자(CEO), 블레이크 허치슨(Blake Hutcheson) OMERS 최고경영자(CEO), 스테픈 마이스터(Steffen Meister) 파트너스그룹(Partners Group) 이사회 회장, 간킴용(Gan Kim Yong) 싱가포르 통상산업부 장관, 로힛 시파히말라니(Rohit Sipahimalani) Temasek 최고투자책임자(CIO), 제니 존슨(Jenny Johnson) 프랭클린 리소시스(Franklin Resources Inc.) 사장 겸 CEO 등이 있다.

금융, 비즈니스와 정부 최고 리더들 외에도 한국 팝스타 에릭 남(Eric Nam), 할리우드 유명 배우 헨리 골딩(Henry Golding), JFJ Productions의 설립자 겸 CEO이자 아시아태평양에서 가장 영향력이 큰 유명인사 중 한 명인 JJ Lin, 유명 셰프 겸 레스토랑 사업가 울프강 퍽(Wolfgang Puck), 인도네시아 여배우 Raline Shah 등 문화계 슈퍼스타들도 아이디어와 관점을 공유할 예정이다. 올해 아시아 서밋은 BBC News, Caixin Global, CNBC, Politico, TIME 및 TVBS 등 6개 매체 파트너들과 함께한다.

올해 회의에서는 특별히 영국 외무부 장관 James Cleverly가 기조연설을 통해인도-태평양 지역에 대한 견해를 나눌 예정이다. Cleverly 장관은 아베 신조 전 일본 총리의 국장과 한국 방문을 포함하는 3일간의 마지막 일정에 싱가포르를 찾아 연설할 예정이다.

밀켄연구소는 올해 아시아 서밋의 일환으로 디지털 에세이 시리즈 The Power of Ideas의 최신판을 발간했다. The Power of Ideas는 변화된 세상에서 아시아의 미래에 대해 진지하게 생각해볼 만한 여러 에세이를 선보인다. 이 시리즈에는 General Atlantic 부회장 Ajay Banga와 씨티은행 아시아 시장 책임자 Julia Raiskin 같은 글로벌 비즈니스 리더들의 기고문도 포함되어있다.

밀켄연구소 글로벌 마켓(Global Markets) 부문 전무이사 Laura Deal Lacey는 "밀켄연구소의 비전은 의미 있는 논의를 촉진하고, 혁신적인 해결책을 부각시켜 변화된 세상에서 포용적인 환경을 창조하는 데에 일조하는 것"이라며 "올해 밀켄연구소 아시아 서밋은 전 세계 비즈니스 리더 및 전문가들을 한자리에 모아 고무적인 대화를 통해 영향력 있는 아이디어를 행동으로 신속하게 전환시킬 플랫폼이 될 것" 것 "이라고 말했다.

올해 행사의 전체 안건과 연설자 명단은 웹사이트 www.asia-summit.org에서 확인할 수 있다.

밀켄연구소 소개

밀켄연구소(Milken Institute)는 의미 있는 삶을 향한 측정 가능한 진전을 가속화하는 데에 중점을 둔 비영리 싱크탱크다. 연구소는 재정적, 신체적, 정신적, 환경적 건강에 중점을 두고, 현재 당면한 과제와 미래의 문제를 분석함으로써 최상의 아이디어와 혁신적인 자원을 모아 글로벌 문제를 해결하기 위한 청사진을 개발한다. 더 자세한 내용은 웹사이트 www.milkeninstitute.org에서 확인할 수 있다

밀켄연구소 아시아 센터 소개

밀켄연구소 아시아 센터(Milken Institute Asia Center)는 밀켄연구소의 프로그램, 행사 및 연구의 범위와 영향력을 아시아태평양 지역으로 확장한다. 밀켄연구소 아시아 센터는 아시아의 지역적 문제를 해결하는 것에 더해, 고질적인 국제적 문제들을 해결하는 데에 아시아의 관점을 반영시킬 방법과 기회를 모색한다.

밀켄연구소 아시아 서밋

밀켄연구소 아시아 서밋은 싱크탱크의 대표 행사인 글로벌 컨퍼런스(Global Conference)를 아시아에 초점을 맞춰 싱가포르에서 개최하는 행사다. 전 세계 1,800명 이상의 CEO, 고위급 정부 관료, 금융인, 기관 투자자 및 자선사업가를 한데 모아 글로벌 과제들과 해결책을 논의하고 모색한다.