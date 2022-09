엠앤엠즈®, 10년만에 처음으로 새로운 캐릭터 도입

마즈(Mars, Incorporated) 브랜드, 엠앤엠즈가 재미를 더해 계속해서 일상의 행복과 소속감을 불어넣음에 따라 새로운 캐릭터의 글로벌 데뷔를 기념한다

뉴저지 뉴어크, 2022년 9월 28일 /PRNewswire/ -- 마즈의 자랑스러운 브랜드 엠앤엠즈®가 10년만에 처음으로 새로운 캐릭터이자 홍보대사인 퍼플을 도입하여 아이코닉 크루를 확장한다.



For the first time in a decade, M&M’S is expanding its iconic crew with the introduction of a new character – Purple – a permanent addition as the brand seeks to use the power of fun to help more people feel they belong

수용과 포용성을 대표하도록 고안된 최신 캐릭터는 진지한 자기 표현으로 잘 알려져 있다. 예리한 자기 인식과 진정성, 자신감이 퍼플의 매력과 기발한 성격의 원동력이다. 퍼플은 엠앤엠즈의 전설적인 캐릭터에 합류했다. 퍼플은 업데이트된 외모와 지난 1월에 더해진 미묘한 개성으로 더욱 새로워졌다.

마즈 리글리(Mars Wrigley)의 제인 황(Jane Hwang) 글로벌 부사장은 "마즈는 세계에 새롭게 등장하는 엠앤엠즈 캐릭터들을 선보이게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 새로운 캐릭터에는 진정한 자아를 받아들이려는 의지를 포함하여 사람들이 공감하고 진가를 알아볼 수 있는 요소가 정말 많습니다. 새로운 캐릭터는 우리를 특별하게 만드는 것을 즐길 수 있도록 상기시켜 줍니다."라고 말했다. 그는 이어 "우리의 의도를 담은 이야기는 이제 막 시작되었고 다음으로 최신 엠앤엠즈 스포크스캔디가 소개될 것입니다. 이 브랜드는 계속해서 엠앤엠즈만이 할 수 있는 방식으로 팬들을 즐겁게 하기 때문입니다."라고 덧붙였다.

예술과 엔터테인먼트는 소통과 재미를 불러일으키는 강력한 방법이다. 퍼플은 이 흥미진진한 글로벌 데뷔를 기념하기 위해 음악의 힘을 활용하여 첫 번째 싱글과 동영상을 선보이며 자신의 개성을 보여주고 있다. 'I'm Just Gonna Be Me'라는 제목의 이번 뮤지컬 데뷔에는 색소폰 연주자 그레이스 켈리(Grace Kelly)의 남다른 재능과, 댄스 및 안무의 거장 데빈 산티아고(Devin Santiago)와 콜로 카그(Colo Cag), 유명 오페라 가수 앤서니 로스 코스탄조(Anthony Roth Costanzo)를 비롯해 레드, 옐로우, 오렌지, 브라운, 블루, 그린 등 나머지 엠앤엠즈 크루가 특별 출연한다. 팬들은 M&M'S Purpose - For All Funkind를 방문하여 'I'm Just Gonna Be Me'를 제작하기 위해 팀을 이룬 엠앤엠즈 크리에이터 그룹에 대해 자세히 알아볼 수 있다.

2025년까지 1,000만 명의 소속감을 높이는 것이 브랜드의 미션에 미치는 영향을 추적하기 위해 마련된 글로벌 이니셔티브인 엠앤엠즈 펀드(M&M'S FUNd)의 일환으로, 'I'm Just Gonna Be Me'는 모든 주요 음악 스트리밍 플랫폼에서 제공되며, 포괄적인 예술 및 엔터테인먼트를 지원할 예정이다. 스트리밍할 때마다 예술의 힘을 활용해 음악을 통해 전 세계 수백만 명에게 희망과 유대감, 목적 의식을 전하는 비영리단체인 '씽 포 호프(Sing for Hope)'에 1달러 기부(최대 50만 달러)가 이뤄질 예정이다.

팬들은 페이스북, 인스타그램, 트위터에서 앰앤엠즈를 팔로우하거나 MMS.com를 방문하여 엠앤엠즈의 새로운 캐릭터에 대한 자세한 정보를 얻고 새로운 트랙을 스트리밍할 수 있다.

마즈(MARS, INCORPORATED) 소개 마즈(Mars, Incorporated)는 우리가 내일 원하는 세상은 오늘 비즈니스를 수행하는 방식에서 시작된다는 믿음을 가지고 있습니다. 마즈는 가족 소유의 글로벌 기업으로서 세상에 긍정적인 영향을 미치기 위해 변화하고 혁신하며 발전하고 있습니다.

고품질 제과, 식품, 애완동물 관리 제품 및 서비스의 다양하고 확장되는 포트폴리오 전반에서 마즈는 140,000명 이상의 헌신적인 직원과 함께하고 있습니다. 약 450억 달러의 연간 매출을 기록하는 마즈는 Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS® 등 세계에서 가장 사랑받는 브랜드 제품을 생산합니다. 당사는 AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus, VCA™를 포함한 애완동물 병원의 글로벌 네트워크와 진단 서비스를 통해 애완동물을 위한 보다 나은 세상을 만들고 있으며, 최첨단 기술을 사용하여 유전자 검사 및 DNA 검사에서 획기적인 프로그램을 개발하고 있습니다. 마즈에 대한 자세한 정보는 www.mars.com에서 확인할 수 있습니다. 페이스북, 트위터, 인스타그램, 링크드인, 유튜브에서 마즈를 팔로우하세요.

연락처: Angelina Franco Katie Durkin

Angelina.Franco@effem.com KDurkin@webershandwick.com

사진: https://mma.prnasia.com/media2/1908933/MMs___New_Character.jpg?p=medium600

로고: https://mma.prnasia.com/media2/1730088/M_Ms_logo_Logo.jpg?p=medium600