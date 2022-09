SHEIN, FW22 패션쇼인 'ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL'을 기념했다

이번 패션쇼에서 크리스찬 시리아노와의 특별한 컬래버레이션 컬렉션과 에이브릴 라빈, 센세이아, 일로나 가르시아의 음악 공연을 선보였다

로스앤젤레스, 2022년 9월 26일 /PRNewswire/ -- 패션, 뷰티, 라이프스타일 제품을 판매하는 글로벌 온라인 소매업체인 SHEIN은 오늘 음악 아티스트 및 전문 댄서들과 함께 2022년 가을-겨울 컬렉션을 선보이는 패션쇼인 Rock The Runway: SHEIN for All를 진행했다. 이 컬렉션에서는 SHEIN, SHEIN X, SHEIN 브랜드(Frenchy, SXY, Modely, MOD)뿐만 아니라 서브 브랜드(ROMWE, DAZY)와 수상 경력에 빛나는 패션 디자이너 크리스찬 시리아노(Christian Siriano)의 프리미엄 브랜드 MOTF와 함께한 특별한 컬래버레이션을 소개했다.

Pop-punk icon Avril Lavigne headlines SHEIN’s second annual fashion show, Rock The Runway: SHEIN for All