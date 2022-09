SHEIN, FW22 컬렉션이 담긴 모든 패션쇼에 대한 Rock The Runway: SHEIN 발표

두 번째 연례 쇼에는, 에이브릴 라빈, 센세이아, 일로나 가르시아 등의 특별 공연이 준비되어 있다! 또한 크리스찬 시리아노가 특별 출연한다

로스앤젤레스, 2022년 9월 23일 /PRNewswire/ --

SHEIN announces its Rock The Runway: SHEIN for All fashion show featuring special performances by Avril Lavigne, Shenseea, Ylona Garcia, and more