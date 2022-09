Sonata Software, 마이크로소프트 Inner Circle에 선정돼

-- 2022/2023 마이크로소프트 비즈니스 애플리케이션 부문

-- Sonata Software, 탁월한 성과와 혁신 달성의 공로로 마이크로소프트로부터 인정받아

벵갈루루, 인도, 2022년 9월 22일 /PRNewswire/ -- 기업용 플랫폼 기반 디지털 전환 이니셔티브를 지원하는 글로벌 IT 서비스 및 기술 솔루션 회사인 Sonata Software가 2022/2023 마이크로소프트 비즈니스 애플리케이션(Microsoft Business Applications) 부문에서 Inner Circle 멤버로 다시 한번 선정됐다. 이 엘리트 그룹의 멤버 자격은 Sonata Software가 마이크로소프트의 비즈니스 애플리케이션 글로벌 파트너 네트워크 중 모든 부분에서 거둔 최고 수준의 성과를 기반으로 한다. Inner Circle 멤버는 조직이 더 큰 성공을 달성하는 데 도움이 되는 가치 있는 솔루션을 제공함으로써, 높은 수준의 우수성을 달성한 성과를 인정받아 선정된다.

2022/2023 Inner Circle 멤버는 2023년 봄에 열리는 Inner Circle Summit과 2022년 6월에서 2022년 8월 사이에 열리는 가상 회의에 초대돼 마이크로소프트의 고위 경영진 및 동료 Inner Circle 파트너와 전략을 논의하고, 회사의 로드맵과 미래 계획, 강력한 경영진 관계 구축 및 모범사례에 대해 협업할 특별한 기회를 얻게 된다.

마이크로소프트 비즈니스 애플리케이션 파트너 전략 책임자 Peter Jensen은 "마이크로소프트 비즈니스 애플리케이션의 디지털 전환을 통해 고객의 디지털 전환을 가속화하는 데 탁월한 역량을 발휘한 파트너 그룹을 인정하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"라며 "Inner Circle 파트너는 Dynamics 365 및 마이크로소프트 파워 플랫폼(Microsoft Power Platform)에서 최고의 IP, 업계 전문지식 및 기술 역량을 가진 업체를 대표하는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "고객의 성공과 마이크로소프트 클라우드(Microsoft Cloud)에 대한 이들의 헌신은 매우 돋보였으며, 우리는 Sonata Software의 성취를 인정하고 이 회사를 2022/2023 Inner Circle의 멤버로 인정하게 된 것을 영광으로 생각한다"고 말했다.

기업 디지털 전환 서비스 분야의 글로벌 선도기업인 Sonata는 수십 년에 걸쳐 기업과 협력해 개방형, 연결성, 지능형 및 확장 가능 솔루션을 제공해왔다. Sonata는 제조, 소매, 의료, 금융 및 여행을 포함한 여러 산업 분야의 고객과 협력해왔다. Sonata는 Dynamics, BizApps, Cloud 및 Data에 특히 중점을 두고, 마이크로소프트와 30년 이상의 오랜 협력 관계를 유지해왔다. Sonata는 오랫동안 자사의 고유 Platformation™ 접근 방식을 연마하고, 고객이 디지털 전환 이니셔티브에서 엄청난 가치를 창출할 수 있도록 지원하기 위해 마이크로소프트의 전략을 준수해왔다.

마이크로소프트 서비스 라인 수석부사장 겸 글로벌 책임자인 Rajsekhar Datta Roy는 "Sonata는 15년 이상 마이크로소프트와 전방위적인 관계를 맺고, 마이크로소프트 비즈니스 애플리케이션, 애저(Azure), 데이터 및 AI 전반에 걸쳐 심층적인 전문성과 풀 스택 기능을 구축했다"며, "Sonata는 차별화된 Platformation™ 방법론과 IP를 통해 마이크로소프트 비즈니스 애플리케이션 플랫폼에서 기업의 현대화(Enterprise Modernization) 및 전환(Transformation)에 집중해 가치 실현을 가속화했다"고 설명했다. 이어 그는 "Sonata의 Inner Circle 선정은 Sonata와 마이크로소프트의 관계에 대한 또 하나의 증거이자 고객에 대한 추가적인 가치 창출"이라고 덧붙였다.

