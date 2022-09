GRL 둥관 연구소, 썬더볼트(Thunderbolt)™ 4 윈도우 인증 테스트 승인 획득

-- GRL 중국 둥관, 상하이 및 타이베이와 함께 윈도우 호스트 인증 제공 예정

(산타클라라, 캘리포니아주 2022년 9월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 디지털 연결성과 충전 기술을 위한 테스트와 인증 서비스[https://bit.ly/3UcHyES] 및 자동 테스트 솔루션[https://bit.ly/3S5filI] 부문의 글로벌 선도기업인 Granite River Labs("GRL")[https://bit.ly/3B7C1X6 ]가 GRL의 중국 둥관 연구소가 인텔(R)로부터 윈도우 플랫폼용 썬더볼트(Thunderbolt)™ 4 테스트, 인증, 사전 테스트 및 디버깅 서비스 제공을 승인 받았다고 발표했다.

GRL 둥관은 GRL의 상하이 연구소 및 확장된 타이베이 시설과 함께 전기(물리 계층)와 기능 검증으로 구성된 썬더볼트™ 4 윈도우 호스트 인증 테스트[https://bit.ly/3BBpHA3]를 제공하게 되었다. 추가적으로, 상하이 연구소와 타이페이 연구소는 시스템, dock, 모니터 및 기타 제품을 설계 및 제조하는 제품 개발자에게 인증 테스트를 제공하고 있다.

썬더볼트™4는 위아래 구분이 없는 단일 케이블을 통해 노트북이나 기타 장치를 충전하면서, 모든 dock, 디스플레이 및 데이터 장치와 PC를 연결할 수 있는 진정한 범용 포트다. 초당 40기가비트에 달하는 고대역폭 연결성을 제공함으로써 최상의 해상도, 주사율 및 색상을 지원하는 여러 모니터를 지원하는 한편, 데이터 수요에 맞는 대역폭을 유지한다.

모든 썬더볼트™ 4 제품은 엄격한 테스트 및 인증 과정을 거쳐야 한다. 이는 최종 사용자에게 USB3와 USB4 제품은 물론 기존 세대 제품과의 호환성을 보증하기 위한 중요한 단계다. 공식적인 인증 테스트를 통과한 제품만이 썬더볼트의 이름, 로고 및 커넥터 아이콘을 사용할 수 있다.

Shenzhen Bitland Information Technology Co. Ltd. 테스팅 및 인증 부문(Testing and Certification Department) 선임 관리자 Zhaohui Guo는 "GRL이 제공하는 테스트와 인증은 자사의 성공에 크게 일조했다"라며 "GRL의 인증과 테스트를 통해 현재 및 미래 썬더볼트™ 제품이 까다롭고 성능에 민감한 자사 고객의 수요를 충족할 것으로 확신한다"고 말했다.

Emdoor Digital 연구개발(R&D) 이사 Enzo Tan은 "GRL은 모든 첨단 기술의 접근성을 높이고자 하는 자사의 사명을 공유한다"면서 "GRL과 같은 업계 선두주자와 협력함으로써 사무실과 교육부터 물류, 차량, 금융, 기업 및 스마트 홈에 이르기까지 다양한 산업에서 새로운 제품 혁신 가능성을 열 수 있게 됐다"고 말했다.

GRL 국제 서비스(Worldwide Services) 부문 사장 Holger Kunz는 "GRL은 썬더볼트 에코시스템 확장을 위한 지원을 확대하는 데 여전히 전념하고 있다"라며 "썬더볼트, USB, PCI Express 및 DisplayPort에 관한 GRL의 기술적 리더십과 전문성을 활용하여 전 세계 고객이 가능한 한 빠르고 효율적으로 최신 제품을 테스트 및 인증하고, 글로벌 시장에 출시할 수 있도록 지원한다"라고 설명했다.

추가 정보는 웹사이트 www.graniteriverlabs.com/ko-kr/에서 확인할 수 있다.

썬더볼트™ 기술에 관한 더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/thunderbolt/overview.html에서 확인할 수 있다.