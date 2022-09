BCI, Authority Brands에 대한 중요한 투자 주도

메릴랜드주 컬럼비아, 브리티시컬럼비아주 빅토리아, 2022년 9월 22일 /PRNewswire/ -- 북미의 주거 서비스 프랜차이징 플랫폼 Authority Brands는 오늘 캐나다 최대 기관 투자자 중 한 곳인 브리티시 컬럼비아 투자공사(BCI)가 Apax Partners LLP("Apax Funds")가 자문을 제공하는 펀드와 함께 회사의 중요한 소수 지분을 인수하기로 합의했다고 발표했으며, Apax Funds는 계속해서 과반 지분을 유지하게 된다.

Authority Brands는 북미 최고의 홈 서비스 프랜차이즈 회사이다. Authority Brands의 홈 서비스 프랜차이즈 브랜드 제품군은 업계의 선두주자로서, 주택 소유주에게 대지 경계선에서 지붕선까지 서비스를 제공한다. Authority Brands의 회사로는 다음과 같은 12개의 주요 홈 서비스 프랜차이즈 업체가 있다: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration, Woofie's. 이들 브랜드는 북미 전역에서 약 860개의 프랜차이즈 소유자를 통해 홈 서비스를 제공한다.

2018년 Apax Funds의 초기 투자 이후 Authority Brands는 2개의 홈 서비스 프랜차이즈 업체에서 현재의 12개 업체로 성장했으며, 새로운 지역과 서비스로 사업을 확장하고 강력한 인프라를 구축했다.

Apax의 파트너인 아시시 카란디카르(Ashish Karandikar)는 "당사는 Authority Brands 팀과 협력하여 유기적으로, 그리고 전략적인 인수를 통해 최고의 주거 서비스 프랜차이즈 플랫폼을 구축할 수 있도록 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 말했다. 그는 이어 "당사는 계속해서 Authority Brands가 크게 성장할 여지가 있다고 보고 있으며, M&A와 프랜차이즈 개발, 기술 혁신, 세계적 확장을 포함한 전략적 이니셔티브를 통해 플랫폼을 확장하는 회사의 여정의 다음 단계에서 BCI 및 경영진과 함께하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 덧붙였다.

BCI 사모 펀드 시니어 매니징 디렉터 데이브 홍(Dave Hong)은 "우리는 장기 투자자로서 Authority Brands와 같이 강력한 관리 팀과 성장을 위한 다양한 지렛대, 그리고 주주 가치를 창출하는 탄력적인 비즈니스 모델을 갖춘 시장 선도 기업에 투자하려고 합니다."라고 말하며 "우리는 Authority Brands 및 Apax와 협력하여 당사의 연금 및 보험 기금 고객을 위한 매력적인 위험 조정 수익률을 창출할 수 있기를 기대합니다."라고 덧붙였다.

Authority Brands의 CEO 크레이그 도널드슨(Craig Donaldson)은 "Apax 및 BCI와 협력하여 최고의 주거 서비스 프랜차이즈 업체를 계속해서 구축할 수 있게 되어 정말로 기쁩니다."라고 말했다. 그는 이어 "두 파트너 모두 고도로 파편화된 홈 서비스 시장에서 더 높은 점유율을 확보하고자 하는 당사의 목표에 크게 일조할 것이며, 여기에는 새로운 서비스 분야에서 M&A 기회를 평가하는 것이 포함됩니다."라고 덧붙였다.

거래의 재무 조건은 공개되지 않았다. 거래는 2022년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 종결 조건을 따른다.

Harris Williams, Boxwood Partners, William Blair & Company, Moelis & Company가 재무 자문 역할을, Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett, DLA Piper, Lathrop GPM이 법률 자문 역할을, Ernst & Young이 Apax의 재무 및 세무 자문 역할을 맡았다.

BCI 소개

브리티시 컬럼비아 투자공사(British Columbia Investment Management Corporation, 이하 'BCI')는 2022년 3월 31일 기준으로 캐나다에서 2,111억 캐나다 달러를 운용하는 가장 큰 기관 투자자 중 하나입니다. 브리티시컬럼비아주 빅토리아에 기반을 두고 밴쿠버와 뉴욕시에 사무실이 있는 BCI는 다음 분야에 투자되고 있습니다: 채권 및 사모 대출, 공모 및 사모 펀드, 인프라 및 재생 가능한 자원, 독립적으로 운영되는 당사의 플랫폼 회사인 QuadReal Property Group을 통한 부동산 자본 및 부동산 부채. 당사는 글로벌 전망을 통해 저축을 생산적인 자본으로 전환하여 시간이 지남에 따라 고객의 위험 및 수익 요구사항을 충족할 수 있는 투자 기회를 모색합니다.

BCI의 사모 펀드 프로그램은 장기적 성장 잠재력이 있는 비상장 기업 및 펀드로 구성된 248억 캐나다 달러 규모의 글로벌 포트폴리오를 적극적으로 관리합니다. 비즈니스 서비스, 소비자, 금융 서비스, 의료, 산업, 기술, 미디어, 통신 분야에 중점을 둔 당사 팀을 활용하는 BCI는 전략적 사모 펀드 파트너와 협력하여 직접 및 공동 후원/공동 투자 기회를 찾고 이를 관리하고 있습니다.

보다 자세한 정보는 bci.ca에서 확인할 수 있습니다.

Apax Partners LLP 소개

Apax Partners LLP("Apax")는 선도적인 글로벌 사모 펀드 자문회사입니다. Apax는 거의 50년간 비즈니스를 혁신하는 성장과 아이디어에 영감을 주기 위해 노력해 왔습니다. Apax는 600억 달러의 출자약정액(aggregate commitments)으로 기금을 조성하고 기금에 자문을 제공했습니다. Apax Funds는 인터넷/소비자, 기술, 서비스, 의료의 4가지 글로벌 부문에서 기업에 투자합니다. Apax Funds는 세계 최고 수준의 기업을 만들고 강화하기 위한 장기 자기자본 조달(equity financing)을 제공합니다. 더 자세한 정보는 www.apax.com에서 확인할 수 있습니다.

에이팩스 파트너스는 영국 금융감독원의 승인과 규제를 받습니다.

Authority Brands 소개

Authority Brands는 대지 경계선에서 지붕선까지 서비스를 제공하는 최고의 주거 서비스 프랜차이즈 플랫폼입니다. Authority Brands의 회사로는 다음과 같은 12개의 주요 홈 서비스 프랜차이즈 업체가 있습니다: America's Swimming Pool Company, Benjamin Franklin Plumbing, The Cleaning Authority, Color World Painting, DoodyCalls, Homewatch CareGivers, Mister Sparky, Monster Tree Service, Mosquito Squad, One Hour Heating and Air Conditioning, STOP Restoration, Woofie's. 이들 브랜드는 북미 전역에서 약 860개의 프랜차이즈 소유자를 통해 홈 서비스를 제공합니다. 메릴랜드주 컬럼비아에 본사를 두고 있는 Authority Brands는 전반적인 마케팅, 기술 및 운영 지원을 통해 개별 프랜차이즈 소유자의 성장을 지원하고, 이들이 주택 소유자에게 탁월한 서비스를 제공하는 데 집중할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.authoritybrands.com에서 확인할 수 있습니다.

