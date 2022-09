Vantage, 인도 교육 프로젝트 지원 위해 유네스코와 파트너십 체결

(싱가포르, 2022년 9월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 국제적인 다중자산 거래 플랫폼 Vantage[https://www.vantagemarkets.com/ ]가 인도 같은 신흥 시장에서 교육 기회를 강화하고자 하는 자사의 사회적 약속의 일환으로 유네스코(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation, UNESCO)와 파트너십[https://www.vantagemarkets.com/esg/unesco/ ]을 체결했다고 발표했다.



이 파트너십에 따라, Vantage는 'State of the Education Report for India, 2022 - Artificial Intelligence (AI) in Education'을 지원한다. 인도 뉴델리에서 발표된 이 보고서는 교사에게 힘을 부여하고, 학습 과정에 대한 이해도를 높일 인공 지능의 잠재력을 포함해 AI와 교육의 교차점에서 여러 가지 관련 사안을 다룬다.

Vantage 최고 전략 및 거래 책임자(Chief Strategy & Trading Officer) Marc Despallieres는 이 파트너십에 대해 "자사는 신흥 시장에서 국제적인 풋프린트와 입지를 구축했으며, 이를 바탕으로 우리 공동체가 당면한 사안에 대한 독특한 관점을 얻었다"라며, "자사는 '포용과 평등'이라는 유네스코와의 공유 가치를 바탕으로 하는 장기적이고 전략적인 파트너십을 구축할 것"이라고 말했다. 이어 그는 "자사는 금융 서비스 제공사로서 인도 학생과 학습자를 위한 교육 속 AI와 디지털 문해력 등 교육 분야에서 새롭게 부상하는 기술 발전을 지원했고, 이는 자사의 교육 여정에서 자연스러운 첫걸음이 됐다"라고 설명했다.

유네스코 부탄, 인도, 몰디브 및 스리랑카 대표 겸 이사 Eric Falt는 금융 포용에서 인공 지능의 역할에 관해 "세계가 AI에 대해 다소 유보적인 입장을 취하고 있지만, AI가 생활의 일부가 될 것이라는 점은 분명하다"라며, "ICT와 디지털 뱅킹 플랫폼이 부상함에 따라, AI는 인도 내 금융 포용을 현실로 만들었다"고 설명했다. 이어 그는 "금융 교육과 기술 훈련은 국민, 특히 여성의 경제 및 사회적 웰빙을 개선하는 열쇠"라면서 "같은 맥락에서, 우리의 헌신을 공유하는 Vantage와 손을 잡게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

Vantage와 유네스코 뉴델리가 파트너십을 체결함에 따라, 어떤 국민도 뒤처지지 않게 하겠다는 야심을 공유하는 양측이 협력하게 됐다. 앞으로 Vantage는 교수의 접근성을 높이고, 교육이 가장 필요한 이들에게 교육적 혜택을 제공함으로써 금융 및 기술 전문지식을 활용해 인도 내 유네스코의 교육 프로젝트를 지원할 계획이다.

Vantage와 유네스코의 전략적 파트너십은 Vantage의 기업 환경, 사회 및 지배구조(Environmental, Social, and Governance, ESG) 여정에서 또 다른 이정표다. Vantage는 2022년 7월에 공식적으로 ESG 여정을 개시했다. Vantage는 이탈리아 사르데냐에서 열린 Extreme E 경주 주간에 기후 변화와 여성 권한 부여에 대한 인식을 높이고자 인기 디지털 미디어 제작자 Supercar Blondie와 협업했다. 그뿐만 아니라, 올해는 유엔난민기구(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR)와 함께 모금된 금액만큼 기부하는 자금 조달 운동, 그리고 회사의 여러 사무실에서 시행한 국제적인 헌혈 운동 등 다양한 ESG 활동도 추진했다.

Vantage 소개

Vantage는 외환, 상품, 지수 및 주식에서 CFD 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스에 대한 접근성을 고객에게 제공하는 세계적인 다중자산 중개업체다.

Vantage는 10년 이상의 시장 경험을 축적했으며, 30개 이상의 글로벌 사무소에서 1,000명이 넘는 직원/인원을 보유하고 있다.

Vantage는 단순한 중개업체가 아니다. Vantage는 믿을 만한 거래 에코시스템으로 모바일 거래 앱 관련 수상 경력[https://www.vantagemarkets.com/app/ ]이 있으며, 고객이 거래 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 더욱 빠르고 간단한 거래 플랫폼까지 제공한다. App Store 또는 Google Play에서 Vantage 앱을 다운로드할 수 있다.

@vantage.com을 통해 더 스마트하게 거래함으로써, 성공하는 시장 기회를 더욱 잘 활용할 수 있다.

www.vantagemarkets.com

유네스코 소개

국제연합교육과학문화기구(유네스코)는 1945년 설립되었다. 유네스코는 교육, 과학, 문화, 의사소통 및 정보를 통해 평화와 다른 문화 간의 대화를 구축한다. 유네스코 프로그램은 2015년 유엔 총회에서 채택된 2030 Agenda에서 정의한 지속가능발전목표(SDG)를 달성하는 데 일조한다. 아이디어 실험실로 불리는 유네스코는 여러 국가가 국제 표준을 채택하도록 지원하는 한편, 자유로운 아이디어의 흐름과 지식 교류를 촉진하는 프로그램을 관리한다.

