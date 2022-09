화양연화,청와대...서울 뷰티·웰니스 관광상품 19선

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울시와 서울관광재단(대표 길기연)은 서울 뷰티·웰니스 관광상품 19선을 공모전과 컨설팅과정을 통해 선정했다. 대표적인 상품으로는 ▷‘퍼스널 컬러 진단 후 맞춤형 프로필 사진 촬영’ ▷‘K-메이크업 레슨’ ▷‘템플스테이와 선식체험’ ▷‘청와대 역사 투어’와 ‘북한산 트레킹’ 등이 있다.

북한산

여용국

19개의 관광상품은 서울시로부터 2년간 유효한 ‘2022-2023 뉴노멀 관광콘텐츠’로 인증받았으며, 총 6차례의 컨설팅 과정을 통해 상품의 경쟁력을 강화했다.

인바운드 관광 전문가와의 1:1 대면 컨설팅을 통해 상품의 특장점과 문제점을 진단했고, 실제 판매로 이어질 수 있도록 타깃 시장별 맞춤형 마케팅을 위한 컨설팅을 진행하고 업체당 2000만 원을 지원했다.

선정된 뷰티 웰니스 패키지는 ▷대신항공여행사 “A journey to search my own color in Seoul”(나의 색을 찾아나서는 서울여행) ▷성진씨앤티 Journey to reborn(나를 찾아가는 여행) ▷에나프투어 “Temple Down”~ your mind & Body~ Seoul will heal you. Stay tuned to the sound of Morning calm ▷와우코리아관광 The most beautiful moment in life(화양연화) ▷우리엘 Happy hour wellness camp, Seoul (나를 위해 떠나는 자유로운 웰니스 여행, 서울) ▷원코리아투어 “Познакомимся с историей Сеула”("서울의 역사를 오르다") ▷유니크투어 五感満足ウェルネス(五感만족 웰니스) ▷이투어리즘 Journey to reborn(K웰니스-마일 서울) ▷제인디엠씨코리아 JANES Eco Plus Healing ▷하나투어아이티씨 Beauty FULL Seoul ▷미래앤 A Beauty Trip To Find Me ▷원데이코리아 Reborn Tour(리본 투어) ▷금곡국제여행사 DIY Beauty Road, pretty U in Seoul! (예쁜 서울, 건강한 걸음, DIY 서울여행) ▷노니투어 High Noni Beauty, High Noni Wellness ▷린트래블 Beauty Trip Project : “Red Carpet” ▷아사달인터내셔날 与自然、健康、 历史同行的首尔治愈之旅(자연·건강·역사와 함께 하는 서울힐링여행) ▷호테리코 The Wellness Trip in Seoul(서울에서 즐기는 웰니스 여행) ▷지비산업정보원(주) Seoul!! Healing for a thousand years, and starting again (서울!! 천년의 힐링, 그리고 다시 시작) ▷타이루스 Seoul Culture & Wellness Tour for body and mind (몸과 마음을 위한 서울 웰니스 문화투어)이다.

청와대 ‘미남불’ 방형대좌 석조여래좌상

서울관광재단은 이들 상품을 글로벌 OTA 트립어드바이저(Tripadvisor)와 협업하고 ‘서울뷰티트래블위크’와 연계 등을 통해 서울 뷰티·웰니스 관광상품 19선을 온·오프라인에 적극적으로 홍보할 예정이다.

아울러 오는 30일부터 10월 5일까지 진행되는 ‘서울뷰티트래블위크’ 의 행사 프로그램들과 연계하여 19개 코스로 서울 뷰티 웰니스 팸투어를 진행할 예정이다.

