대성그룹, 2022 대성해강미생물포럼 개최

김영훈 대성그룹 회장이 환영사를 하고 있다.[대성그룹 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대성그룹은 20일 조선호텔에서 생명공학분야 국내외 최고의 석학들이 참석한 가운데 ‘2022 대성해강미생물포럼’을 개최했다.

다섯 번째로 열린 이날 포럼의 주제는 ‘생명이란 무엇인가? 양자: 생명의 근원을 넘어 미래산업을 개척하다('What is life? The Quantum – A new frontier in biotechnology)’이다.

이번 포럼은 최근 바이오 분야에서 큰 관심을 모으고 있는 양자생물학(Quantum Biology)에 초점을 맞췄다.

지난 2017년부터 시작된 대성해강미생물포럼은 그동안 바이오테크를 활용한 미래 에너지 확보, 기후변화와 환경문제 해결, 난치병 치료 등 다양한 글로벌 이슈와 관련한 연구 성과들을 공유하는 한편 일반 대중에도 소개해 왔다.

김영훈 대성그룹 회장은 환영사에서 “양자생물학은 본질적으로 매우 복잡하고 심도 깊은 분야이지만 지난 10~15년간 관련 분야에서 가장 뜨거운 주제가 되고 있다”며 “양자생물학은 자연계의 에너지 생산과 소비 메커니즘에 대해 이해를 돕고 인류가 혁신적이고 효율적이며 지속가능한 에너지 시스템을 구축하는 데 초석이 될 수 있다”고 말했다.

