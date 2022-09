Crowley와 Eastern Pacific Shipping, 4척의 LNG 연료 컨테이너선 신조(Newbuilds)에 대한 장기 용선 계약 체결

최신 1,400-TEU 선박 4척은 업계의 친환경 에너지 전환에 대한 두 기업의 약속을 반영한다

플로리다주 잭슨빌, 2022년 9월 21일 /PRNewswire/ -- 미국 해운 및 물류회사 Crowley는 Crowley의 미국-중미 무역을 위해 싱가포르 기반의 회사 Eastern Pacific Shipping(EPS)와 액화천연가스(LNG)로 구동되는 4척의 신조 컨테이너선에 대한 용선 계약을 체결했다.

Representatives from Crowley, Eastern Pacific Shipping and Hyundai Mipo Dockyard at the charter agreement signing.