Fond Vzdelávanie nepočká požaduje naliehavé financovanie vo výške 1,5 miliardy USD, aby sa vzdelanie dostalo 20 miliónom detí postihnutých krízou

NEW YORK, 21. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Fond Vzdelávanie nepočká (ECW) vyzval svetových lídrov, aby urýchlene poskytli 1,5 miliardy USD na podporu globálneho fondu OSN pre vzdelávanie v núdzových situáciách a strategických partnerov, aby v nasledujúcich štyroch rokoch umožnili vzdelávanie pre 20 miliónov detí postihnutých krízou.

‘ECW’s case for investment is our case for humanity. It is our collective plea to achieve the Sustainable Development Goals and universal human rights.’ – Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.