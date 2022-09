Huawei APAC ISP 정상회의, 2030 위해 전광 지능형 인터넷 구축 탐색

(방콕 2022년 9월 19일 PRNewswire=연합뉴스) Huawei Connect 2022 중에 열린 아시아태평양 ISP 정상회의에서 화웨이가 "Diving into the Asia Pacific, Shaping an All-Optical, Intelligent Internet"이라는 최신 전략을 발표하며, Intelligent World 2030의 중요한 토대인 ISP 산업을 지지했다. 사업 리더와 파트너들이 함께한 이번 정상회의에서는 아시아태평양 지역 내 가정용 광대역, 통합 전달자 및 클라우드 관리 캠퍼스의 전광(All-optical) 경향과 발전에 대해 논의하고, 업계를 위해 새로운 가치를 창출했다.

화웨이는 녹색, 전광 및 지능형 연결성이야말로 ISP 산업의 주요 경향이라고 보고 있다. 화웨이 아시아태평양 엔터프라이즈 비즈니스 CTO Brandon Wu는 화웨이 전략에서 Network 2030 Framework에 대해 설명하며, 이 프레임워크 AI 네이티브, 입방형 광대역망 및 결정론적인 경험을 제공하는 한편, 보안과 환경친화적 요건도 충족할 것이라고 설명했다.

아시아태평양 ISP 산업의 핵심 기업인 화웨이는 제품 포트폴리오 측면에서 자사가 지닌 이점을 활용하고, 기반시설 혁신을 주도하며, 데이터 통신, 광 네트워크, 데이터센터 및 클라우드 부문에서 포괄적이고 주도적인 솔루션을 제공할 예정이다.

ISP 산업뿐만 아니라 전체 디지털 경제에서도 전광 네트워크가 점점 중요해지고 있다. 화웨이의 기술과 솔루션은 전력 절감과 배출량 감소 측면에서 진화를 거듭하고, 더 많은 APAC 기업을 위해 혁신을 촉진할 예정이다.

이번 정상회의에서, 화웨이는 여러 아시아태평양 국가의 ISP를 모아 인터넷 기반시설 혁신이 디지털 간극을 메우고, 지역 내 디지털 경제의 발전을 지원하는 방식을 공유했다. 한 예로, 화웨이는 네팔의 한 ISP가 가정용 광대역 시장에서 변혁을 단행하도록 지원했고, 인도네시아에서는 클라우드 연결성과 통합 전달자를 구축했다. 태국에서는 지역 파트너들과 함께 기업 클라우드를 통한 MSP와 캠퍼스 관리를 혁신했다.

전시 측면에서 살펴보면, 화웨이는 가정용 시나리오를 위한 FTTR과 데이터센터 상호연결(Data Center Interconnect, DCI) 시나리오를 위한 DC908[https://e.huawei.com/en/products/enterprise-transmission-access/transmission/wdm/dc908 ]을 포함해 ISP 산업을 위한 솔루션을 최근 공개했다. 이들 솔루션은 이 지역에서 전광 지능형 인터넷으로의 변혁 속도를 높일 전망이다.

아시아태평양 지역의 ISP 산업은 최근 수년 동안 놀라운 성장을 달성했다. 화웨이 아시아태평양 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 선임부사장 Aarion Wang이 구상한 것처럼, Intelligent World 2030[https://www.huawei.com/en/giv ]은 디지털 세계의 초석으로서, 그리고 세계 경제 회복의 원천으로서 ISP가 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 예상하고 있다. 앞으로도 화웨이는 아시아태평양 지역에서 디지털 경제의 지속가능한 발전을 촉진하고자 녹색, 전광 및 지능형 인터넷 기반시설의 혁신을 이어가고, 업계를 위한 새로운 가치를 창출할 계획이다.

출처: Huawei Connect