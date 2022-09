손흥민 “삶이 네게 레몬을 준다면…” 해트트릭으로 마음고생 날렸다

손흥민, 레스터시티 상대로 해트트릭 달성

시즌 첫 교체출전서 해트트릭 '한풀이'

손흥민이 18일 레스터시티전서 시즌 첫 골을 터뜨린 후 만감이 교차한 표정으로 해리 케인 등 동료들의 뜨거운 축하를 받고 있다. [AP]

[헤럴드경제=조범자 기자] “그가 돌아왔다!”

그간의 골 갈증을 한꺼번에 씻으려는 듯 13분 안에 3골을 몰아친 그에게 현지 중계진도, 스포츠매체들도, 레전드들도 입을 모아 외쳤다. “손흥민이 돌아왔다”고.

손흥민(토트넘) 레스터시티와 경기에 후반 교체 선수로 출전, 3골을 몰아치며 해트트릭을 달성했다.

손흥민은 18일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 레스터시티와 2022-2023 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 8라운드 홈 경기에서 후반 14분 히샤를리송 대신 투입돼 3골을 몰아넣고 팀의 6-2 대승을 이끌었다. 득점왕을 차지했던 2021-2022시즌 최종전 노리치시티전 이후 4개월 만에 맛본 골맛이었다.

13분만에 3골을 몰아친 손흥민은 경기 후 SNS에 오른손에는 해트트릭 기념구를 들고 왼손 세 손가락을 편 채로 환하게 웃고 있는 자신의 사진을 올렸다. 이와함께 영문으로 '삶이 네게 레몬을 준다면…. 해트트릭. 여러분 모두를 사랑하고 응원해 주시는 데 감사드린다, 항상'(when life gives you lemons…. score a hat-trick. love you all and thank you for the support, always)라는 글을 게재했다.

'삶이 네게 레몬을 준다면, 레모네이드로 만들어라'(when life gives you lemons, make lemonade)라는 서양 격언이 앞부분을 인용, 인생이 신 레몬처럼 시련을 주더라도 달콤한 레모네이드로 만들라는 의미에 자신의 상황을 빗댔다.

손흥민은 경기 후 "시즌 초반 힘든 시기를 보냈고, 솔직히 말하면 좌절하기도 했다"며 "팀이 잘하는데 개인적으로 기쁘지 않아 실망스러웠다. 하지만 오늘 매우 좋은 승리를 했고, 실망감도 사라졌다"고 활짝 웃었다.

올시즌 처음 손흥민을 벤치에 앉혀놓고 경기를 시작한 안토니오 콘테 감독은 손흥민의 해트트릭에 활짝 웃으며 "손흥민에게 말했다. '30분 만에 3골을 넣으면 이런 실험을 반복할 수도 있다'고. 농담이다. 물론 농담이다"며 크게 웃었다.

손흥민이 두번째 골을 터뜨린 후 '쉿' 세리머니를 펼치고 있다.

올시즌 처음 벤치에서 경기를 시작한 손흥민은 팀이 3-2로 근소하게 앞선 후반 14분 교체출전했다.

손흥민은 후반 28분 수비 2명을 앞에 두고 페널티 지역 정면 오른발 중거리 슛으로 고대하던 시즌 첫 골을 터뜨렸다. 손흥민은 골망을 흔든 뒤 천천히 몇 걸음 옮기더니 이내 그라운드 위에 멈춰 선 뒤 살짝 고개를 숙였다. 만감이 교차하는 표정의 손흥민을 케인이 달려와 끌어안았고 동료들도 포옹했다.

손흥민은 후반 39분 케인의 패스를 받아 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기로 두번째 골을 터뜨렸다. 자신을 향한 부정적 시선과 평가를 의식한 듯 이번엔 입으로 손가락을 가져가 '쉿 세리머니'를 펼쳤다.

손흥민은 후반 41분 왼쪽으로 쇄도하면서 피에르-에밀 호이비에르의 패스를 이어받아 오른발 슈팅으로 마무리하고 해트트릭을 완성했다. 이번에는 손가락 세 개를 펴 보였다. 선심은 오프사이드 깃발을 들었지만, 비디오판독(VAR)으로 득점으로 인정됐다. 손흥민의 첫 골부터 세 번째 골까지는 '13분 21초'가 걸렸다.

손흥민이 13분여만에 3골을 몰아치며 해트트릭을 달성한 뒤 손가락 세 개를 펴 보이고 있다. [AFP[

프리미어리그 인터넷 홈페이지를 통해 진행된 팬 투표에서 손흥민은 75.8%의 압도적 지지를 받아 맨 오브 더 매치가 됐다.

잉글랜드 국가대표 미드필더 출신 팀 셔우드는 "개인기나 골 결정력, 인성까지 모든 것을 갖춘 선수"라고 손흥민을 평가하며 "세상 모든 감독들의 꿈"이라고 치켜세웠다. 모든 것을 갖췄다는 의미의 '홀 패키지'(Whole Package)라고 표현했다. 맨유 '전설' 리오 퍼디낸드도 트위터에 손흥민을 언급하며 손뼉을 치는 이모지를 게재한 후 자신의 발언이 담긴 기사의 제목을 공유했다. 퍼디낸드는 최근 BT스포츠와 인터뷰에서 손흥민의 '벤치행'이 필요하다는 주장에 "어림없는 소리다. 신성모독과 같은 이야기"라고 일축한 바 있다.

