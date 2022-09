SELUTION SLR 사용한 발기부전 예비 무작위 연구에 첫 환자 등록

제네바, 스위스, 2022년 9월 15일 /PRNewswire/ -- 82세의 대만 남성이 MedAlliance의 새로운 시롤리무스 방출 풍선인 SELUTION SLR(TM)과 관련된 초기 발기부전(Erectile Dysfunction, ED) 무작위 임상시험(Randomized Clinical Trial, RCT)에 첫 환자로 등록했다.

First patient enrolled in Erectile Dysfunction prospective randomized study with SELUTION SLR