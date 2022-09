TRANSFROM 1, 환자 등록 완료

-- 약물코팅풍선 혈관성형술 메커니즘의 재정립을 위한 중요한 무작위 대조시험

버밍엄, 잉글랜드, 2022년 9월 15일 /PRNewswire/ -- Concept Medical[https://www.conceptmedical.com/ ]이 TRANSFORM 1 RCT(TReAtmeNt of Small coronary vessels: Randomized controlled trial FORMagicTouch [https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch/ ] Sirolimus Coated Balloon)를 성공적으로 완료했다고 발표했다. 이 무작위 대조시험(Randomized Controlled Trial, RCT)은 관상동맥질환(Coronary Artery Disease, CAD)에서 약물코팅풍선(Drug Coated Balloon, DCB)의 치료 적응증 및 적용 범위가 어떻게 확대될 수 있는지 이해하기 위한 목적으로 개념화됐다.

On the 31st of August, Dr Sandeep Basavarajaiah and the team completed the TRANSFORM 1 enrollment target with ease at Heartlands Hospital, Birmingham.