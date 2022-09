[알림] “디자인 유니버스, 공간을 초월하다”…27일 헤럴드디자인포럼2022

아시아 최대 디자인 행사로, 올해 12회째를 맞이하는 헤럴드디자인포럼이 오는 27일 여러분을 찾아갑니다. 지난 11년간 100명이 넘는 전 세계 디자인 거장이 무대에 올랐고, 1만여명의 관객이 행사를 함께했습니다. 올해 디자인포럼의 주제는 ‘Design Universe: Beyond The Space(디자인 유니버스, 공간을 초월하다)’입니다.공간은 인류의 시작이자 끝입니다. 인류가 태어나 성장하는 모든 순간은 공간이 있기에 존재합니다. 보고, 만지고, 느낄 수 있는 모든 곳이 공간이며, 공간엔 디자이너의 철학이 담겨 있습니다. 산업 디자이너들과 건축 디자이너들을 통해 공간은 끊임없이 진보하고 있습니다.21세기가 시작된 지 20년도 더 지난 2022년. 이제 공간은 3차원이란 제약까지 뛰어넘고 있습니다. 가상공간으로까지 확장되며 진화하는 중입니다. 이 시대 공간을 만들어가고, 진화를 선도하는 세계적인 디자인 거장들, 신진 디자이너들이 한자리에 모입니다. ▶관련기사 6면공간 디자인의 현재와 미래를 엿볼 수 있는 올해 헤럴드디자인포럼에 독자 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.▶주제 : Design Universe: Beyond the Space(디자인 유니버스, 공간을 초월하다)▶일시 : 2022년 9월 27일(화)▶장소 : 신라호텔 다이너스티홀▶문의 : 헤럴드포럼사무국