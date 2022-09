Yili, IDF Dairy Innovation Awards에서 두 개의 상 받아

-- 유제품 생산업체 중 최다 수상의 영광 안아

(뉴델리 2022년 9월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 12일, 인도 뉴델리에서 IDF World Dairy Summit 2022가 개최됐다. Yili 그룹 CEO Zhang Jianqiu는 World Dairy Leader's Forum에서 가상으로 연설하고, '향후 25년을 내다보는 유제품(Dairy in the Next 25 Years)'이라는 주제의 패널 논의에 참석했다.



가상 연설은 진행하는 Yili 그룹 CEO Zhang Jianqiu

올해 회의에서는 낙농업에서 가장 명예로운 상인 IDF Dairy Innovation Awards가 동시에 수여됐다. Yili는 144개 참가 기업 중 두 개의 혁신상을 받은 유일한 유제품 생산업체다. Yili Food Safety Risk Analysis Model이 식품안전 부문에서 혁신상을 받았고, Yili Drinkable Cheese는 신제품 개발 부문에서 혁신상을 받았다. 또한, Yili의 저온 살균 및 응축 기술과 Yili Cute Star 정밀 영양 유동식은 각각 'Innovation in Sustainable Processi' 및 'Innovation in Research ' Development-Consumer Nutirition' 부문에서 최종 후보에 올랐다.

Zhang Jianqiu 대표는 '녹색 성장을 열고, 탄소 넷제로 미래를 향한 전진(Ushering in Green Growth and Moving Towards a Net-Zero Carbon Future)'이라는 주제의 연설에서 "낙농업이 탄소 넷제로 미래에 일조하기 위해서는 녹색 성장 경로를 밟고, 디지털 변혁을 수용함으로써 탄소 넷제로 제품을 개발하고, 탄소 넷제로 공급망을 구축해야 한다"라며, "세계 낙농업의 지속가능한 발전은 세계 경제에 새로운 동력을 부여할 것"이라고 강조했다.

소비자 중심 철학을 이용한 혁신

IDF 중국국가위원회(IDF China National Committee) 명예 회장 Song Kungang은 Yili의 성과와 관련해 "Yili의 비결은 전체 공급망의 강점을 이용하고, 유제품 선두주자로서 업계 발전을 도모하는 소비자 지향적인 접근법"이라고 말했다.



시상식에 참석한 Yili Innovation Center Europe 상무이사 Dr. Gerrit Smit

Yili Food Safety Risk Analysis Model은 제품의 전체 생애주기 안전을 보장하고자 '식품 안전 위험의 조기 파악', '3등급 식품 안전 위험 모니터링', '단계별 품질 관리의 적용'이라는 세 가지 핵심 기술 부문을 개척한다. Yili에서 6년간 활용해온 이 모델은 Yili가 품질관리 측면에서 세계적인 기준을 충족할 수 있도록 촉진한다.

영아가 모유를 먹는 습관에서 영감을 받은 Yili Drinkable Cheese는 '치즈를 먹는 방법'의 판도를 바꿔 놓았다. Yili는 혁신적인 제조법과 가공 기법을 적용함으로써, 영양가 높은 치즈를 액체 상태로 변환시켰다. 이 획기적인 유제품 혁신은 아동의 치즈 섭취 경험을 개선시켰고, 이 제품은 출시 첫해에 수백만 소비자를 사로잡았다.

그뿐만 아니라, 올해 시상식에서 최종 후보에 오른 Yili의 저온 살균 및 농축 기술은 원료의 영양 성분 손실, 비용 및 폐기물을 효과적으로 낮출 수 있다. 최종 후보에 오른 또 다른 제품인 Cute Star는 미량 원소가 풍부하다. 이 제품은 소비자의 다각화된 수요를 충족시킬 뿐만 아니라, 칼슘 부족으로 인한 '숨은 기아(Hidden hunger)' 문제도 경감시킨다.

지속가능한 낙농업

패널 세션에서, Zhang Jianqiu 대표는 앞으로 낙농업이 더욱 건강하고 친환경적이며 혁신적으로 변화할 것이라고 말했다. 궁극적으로, 낙농업은 자연을 기반으로 하고, 건강을 지향하며, 사람을 중심으로 하는 산업으로서 더 많은 사회적 책임을 감수하고, 인류의 지속가능성에 더 많이 기여할 녹색 개발 사업 모델을 구축해야 한다.

지금까지 Yili는 12년 연속으로 탄소 목록을 평가하고, 탄소 넷제로 제품 시리즈를 출시하며, 디지털 기술을 바탕으로 지능적인 목초지와 탄소 넷제로 공장을 설립하는 등 넷제로를 지향하며 행동했다. 또한, Yili는 탄소 넷제로 로드맵을 작성하고, 글로벌 파트너를 대상으로 Net-Zero Carbon Alliance를 결성했다. 산업 및 도시 기능을 통합한 Yili Modern Intelligent Health Valley는 중국 최초의 탄소 넷제로 시범지구로 인정받았다.