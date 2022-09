Xinhua Silk Road "쿤산시, 수십억 달러 규모 프로젝트 계약 체결"

(베이징 2022년 9월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 7일, 쿤산시에서 신흥산업 발전 콘퍼런스가 개최되면서, 일련의 프로젝트 계약이 체결, 착수 및 완료된 경제기술개발구(Economic and Technological Development Zone, ETDZ)의 30주년을 기념했다.



Photo shows the view of Kunshan in east China's Jiangsu Province. [Photo provided to Xinhua Silk Road]