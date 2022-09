울퍼트, 울퍼트 아프리카를 조성하기 위해 지리 공간 기업과 리소스를 배치하다

울퍼트 아프리카는 울퍼트, 서던 매핑, AAM의 매핑, 측량 및 데이터 서비스를 결합한다.

요하네스버그, 2022년 9월 12일 /PRNewswire/ -- 울퍼트(Woolpert)는 울퍼트 아프리카(Woolpert Africa)를 조성하기 위해 아프리카의 두 지리 공간 기업인 서던 매핑 컴퍼니(Southern Mapping Company)와 AAM의 직원, 리소스, 현지 경험을 통합했다. 팀은 광산, 전력, 인프라, 농업, 환경 분야의 서비스를 포함하여 아프리카에서 일반적으로 사용되는 응용 분야를 지원하는 지리 공간 데이터 수집, 처리, 관리를 제공할 예정이다.

Woolpert Africa combines staff and resources from Woolpert, Southern Mapping and AAM. Southern Mapping and AAM are both Woolpert companies.