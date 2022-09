북, 환절기 방역 고삐 바짝…독감·코로나 '동시감염' 경계

북한 조선노동당출판사와 평양미술대학에서 '방역대전 승리'를 부각하는 선전화를 새로 제작했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2022.8.16[국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] [연합]