이정재, 새로운 스타워즈 시리즈 ‘어콜라이트’ 주인공에 캐스팅

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]배우 이정재가 새로운 스타워즈 시리즈 ‘어콜라이트’(The Acolyte)의 남자 주인공에 캐스팅됐다.

8일(현지시간) ‘데드라인‘ 등 미국 연예 매체들의 보도에 따르면, 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’으로 세계적 배우 반열에 오른 이정재가 디즈니 플러스가 새롭게 제작에 들어가는 스타워즈 시리즈 ’어콜라이트‘(The Acolyte)에 출연한다. 이정재는 이 작품에서 흑인 배우 조디 터너-스미스(Jodie Turner-Smith), 아만들라 스텐버그(Amandla Steinberg)와 함께 남자 주인공을 맡게 된다.

저널리스트 마르코 비토 오도(MARCO VITO ODDO)는 ‘콜리더’에 기고한 기사(The Acolyte: Star Wars Series Casts ’Squid Game‘ Star Lee Jung-Jae as Lead)를 통해 이정재의 스타워즈 시리즈 주연 캐스팅 사실을 보도하면서, 이번 캐스팅이 이정재를 할리우드에서 높은 지위로 오르게 해주는 데 도움이 될 것(The casting in a Star Wars series will help Jung-Jae with his Hollywood ascension)이라고 논평했다.

또한 ‘어콜라이트‘는 우주 은하계(the Galaxy)를 어두운 세력(the Dark Side of the Force)으로부터 보호하는 스타워즈의 본래 목적의 새로운 게임 체인저 역할을 할 것이라고 했다. 넷플릭스의 ‘러시아 인형처럼’(Russian Doll)을 공동 제작한 레슬리 헤들랜드 감독이 작가와 총괄 프로듀서를 맡았다.

이정재는 2021년 넷플릭스 오리지널 ‘오징어 게임’으로 세계적으로 유명한 배우가 됐으며 최근에는 감독 데뷔작 ‘헌트’로도 능력을 인정받은 바 있다.

