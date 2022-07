용인문화재단, 청년 테마 렉처 콘서트 ‘YHMD’ 개최

[용인문화재단 제공]

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 이상일)은 오는 29일 오후 7시, 보정역 생활문화센터에서 음악을 통해 청년과 함께하는 소통형 공연인 청년 테마 렉처 콘서트 ‘YHMD’ 7월 프로그램을 개최한다고 8일 밝혔다.

YHMD는 You Have Many Dreams의 약자로, 현대를 살아가는 청년들의 다양한 감정과 생각을 공유하고자 기획 되었다. 7월 프로그램은 우울함을 주제로 20세기 청년의 표상인 재즈와 당대 뮤지컬, 영화 음악의 선두 주자 콜 포터의 음악으로 진행된다.

자라섬 국제 재즈 페스티벌과 서울재즈페스타 등 국내 재즈 씬에서 활발하게 활동하고 있는 Cray K(피아노), 주화준(드럼), 오정택(베이스)로 구성된 Cray K. Jazz Set팀과 보컬 조정희가 함께 공연을 선보인다.

용인문화재단이 주관하는 ‘보정역 생활문화센터 청년 생활문화 활성화 프로그램’의 일환으로 진행되고 있는 이번 콘서트는 오는 11월까지 매월 마지막 주 금요일 오후 7시에 운영된다.

