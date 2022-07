10인조 아이돌 나인아이, KBS1 ‘으라차차 내 인생’ OST 첫 도전 ‘Be my love’ 9일 공개

[사진제공=요구르트 스튜디오]

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]10인조 보이그룹 나인아이(NINE.i)가 데뷔 이후 첫 OST 가창에 도전했다.

나인아이는 드라마 부문 최고 시청률을 기록중인 KBS1 일일 ‘으라차차 내 인생’ OST 가창 대열에 합류해 수록곡 ‘Be my love’ 녹음을 완료하고 9일 음원을 공개한다.

작곡가 필승불패, 이동영의 합작품인 신곡 ‘Be my love’는 사랑을 전하는 진심을 담은 가사와 감미로운 멜로디, 그리고 신나는 사운드가 어우러져 설렘을 유발하는 곡이다.

‘Be my love 너와 나 둘이면 / In my life 어디라도 달려갈거야 …… 사랑해 느낌이 오는 걸 / 오늘 말할 거야 후회없는 너 뿐인 걸’이라는 가사만으로도 극중 사랑의 느낌이 충만한 남녀 주인공의 러브 테마곡으로 완성됐다.

지난 3월 미니앨범 ‘NEW WORLD’(뉴 월드)를 발표하고 가요게 데뷔한 나인아이는 타이틀곡 ‘Parallel Universe’(패럴렐 유니버스)와 후속곡 ‘BEAUTY iNSIDE’(뷰티 인사이드)로 데뷔 활동을 이어 온 끝에 OST 가창으로 남다른 매력을 과시했다.

9명 한국인 멤버(제원, 이든, 민준, 반, 베리, 서원, 태훈, 주형, 지호)와 태국인 멤버(위니) 1명으로 구성, 다양한 방송 활동은 물론 여름 페스티벌 ‘워터밤 서울 2022’에 참가해 열정적인 무대를 선보였다.

OST 제작사 요구르트 스튜디오 측은 “나인아이 멤버들은 데뷔 이후 첫 OST 가창 작업이라는 남다른 의미를 되새기며 드라마 전개의 큰 흐름으로 자리잡아 가고 있는 주인공의 사랑의 감성을 전하는 곡으로 나인아이가 완벽한 하모니를 보여주었다고”고 밝혔다.

드라마 ‘으라차차 내 인생’(연출 성준해, 극본 구지원)은 조카의 엄마가 되기로 선택한 싱글맘 서동희(남상지 분)가 세상을 향해 펼쳐가는 파란만장 고군분투기로 탄탄한 스토리 라인을 보여주고 있다.

나인아이의 첫 OST 타이틀곡 ‘Be my love’는 9일(토) 정오 국내 음악플랫폼에서 공개된다.

