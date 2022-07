JW Therapeutics, JWATM204 임상 연구 개시

-- 진행성 간세포암종 환자 대상으로 한 임상시험

(상하이 2022년 7월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 세포 면역치료 제품 개발, 제조 및 상업화에 집중하는 독자적이고 혁신적인 생명공학 기업 JW Therapeutics(HKEX: 2126)가 진행성 간세포암종(hepatocellular carcinoma, HCC) 환자를 대상으로 하는 1상 임상 연구 JWATM204를 시작했다고 발표했다.

간 암종으로도 알려진 원발성 간암(Primary liver cancer. PLC)은 세계에서 가장 흔한 위장관 악성 종양 중 하나다. 간암 중 약 85~90%가 간세포암종이다. 2020년 GLOBOCAN 설문조사에 따르면, 매년 전 세계적으로 906,000명의 간세포암종 환자가 새로 발생하고, 830,000명의 환자가 사망한다고 한다. 간세포암종은 악성종양 중 6위, 암 사망 원인 중 3위를 기록하고 있다¹. 북미에서 간세포암종의 5년 생존율은 15~19%다. 간암의 질병 부담은 특히 중국에서 높다. 중국에서 간암은 네 번째로 흔한 악성 종양이자, 2번째로 사망자가 많은 암이며, 5년 생존율은 12.1%에 불과하다. 발병과 사망 비율은 1:0.9인데, 이는 간암의 예후가 얼마나 나쁜지 알 수 있는 부분이다. 간암은 중국 인구의 생명과 건강을 심각하게 위협한다'[1],[2]'. 최근 수년 면역 관문 억제제(Immune checkpoint inhibitor)가 대표하는 면역 치료의 HCC 환자에 대한 일차 및 이차 치료 전체 반응률(Overall Response Rates, ORRs)은 각각 17~20%와 15~20%였다. 그럼에도 치료 후 병의 진행과 재발에 대응하는 대안적인 치료법 같은 문제가 여전히 남아 있다.

사람을 대상으로 하는 첫 연구인 JWATM204는 진행성 HCC가 발생한 성인 참가자를 대상으로 JWATM204의 안전성, 내성, 복용량 제한 독성 및 약물동력학 특성을 평가하고, 표적 인구에서 JWATM204의 항암 활성을 탐색하는 것을 목표로 한다. 긍정적인 임상 전 결과에 따르면, JWATM204가 HCC에 대해 꾸준한 임상 개발 잠재력을 보였다고 한다.

GPC-3 단클론 항체의 친화도와 특이성이 높고, ARTEMIS(R) T세포 플랫폼에서 개발한 JWATM204는 Glypican-3(GPC-3)을 표적으로 하는 혁신적인 면역 T세포 치료제다. JW Therapeutics는 2020년 중국(본토, 홍콩, 마카오 및 대만 포함)과 동남아시아국가연합(아세안) 회원국에서 JWATM204를 개발, 제조 및 판매할 권리를 Eureka로부터 인라이선스 받았다. 또한, 상하이 Waigaoqiao 제조 공장에서 시설과 장비의 기술 이전과 리노베이션을 완료했다.

JW Therapeutics 공동 설립자이자 회장 겸 CEO James Li는 "고형 종양은 자사 제품 라인 전략에서 중요한 부분을 차지한다"라며, "자사는 기술과 제품 개발 플랫폼을 이용해 중국에서 발병도가 높은 고형 종양을 치료할 획기적인 세포 면역치료 제품을 개발하고, 파이프라인 제품을 임상 연구로 발전시키고 있다"고 설명했다.

JWATM204 소개

GPC-3 단클론 항체의 친화도와 특이성이 높고, ARTEMIS(R) T세포 플랫폼에서 개발한 JWATM204는 Glypican-3(GPC-3)를 표적으로 하는 혁신적인 면역 T세포 치료제다. Glypican 관련 내재막 프로테오글리칸(Proteoglycan) 군에 속하는 GPC-3는 HCC를 포함해 여러 악성 종양에서 과잉 발현되는 한편, 정상적인 간이나 간경변 간을 포함한 정상 장기에서는 발현이 되지 않거나 발현 수준이 낮다. GPC-3는 HCC 환자 중 72%에 발현된다¹. GPC-3는 Wnt 경로를 통해 발암 효과를 발휘한다². GPC-3는 높은 민감성과 특이성 때문에 HCC가 선호하는 표적이다. 세포 내 조절 기제가 TCR-T세포 치료와 비슷하고, 정밀도가 CAR-T 치료와 비슷한 ARTEMIS(R) T세포 플랫폼은 활성화와 기타 생명을 위협하는 사이토킨 관련 독성에 대해 T세포와 관련된 사이토킨 방출 증후군(Cytokine Release Syndrome, CRS)을 크게 줄이거나 심지어는 없애준다. T세포 표면에서 공자극 분자의 도움을 받아 충분한 T세포 활성화 신호를 만들 수 있다. 이는 T세포 활성화를 촉진하고, 항암 활성을 강화한다.

JW Therapeutics 소개

JW Therapeutics(HKEX: 2126)는 세포 면역치료 제품 개발, 제조 및 상업화에 집중하는 독자적이고 혁신적인 생명공학 기업으로, 세포 면역치료 부문의 혁신 선두주자가 되는 데 전념한다. 2016년에 설립된 JW Therapeutics는 세포 면역치료 제품 개발을 위한 세계적 수준의 플랫폼뿐만 아니라, 혈액암 악성 종양과 고형 종양을 아우르는 제품 파이프라인까지 구축했다. JW Therapeutics는 중국과 전 세계 환자에게 획기적인 고품질 세포 면역치료 제품과 완치 희망을 안겨주고, 중국 세포 면역치료 산업의 건강하고 표준화된 발전을 주도하는 데 전념하고 있다. 추가 정보는 웹사이트 www.jwtherapeutics.com을 참조한다.

