로슈진단, 세계임상화학회 국제학술대회(IFCC) 참가

로슈진단 부스 모습[회사 제공]

[헤럴드경제=손인규 기자]한국로슈진단(대표이사 킷 탕)이 서울 강남구 코엑스에서 진행되는 ‘제24회 세계임상화학회 국제학술대회(IFCC WorldLab Seoul 2022)’에 참가한다.

IFCC는 1954년부터 3년마다 개최되는 세계 최고 권위의 진단검사 분야 학회. 100여개 국가의 진단검사의학 및 임상화학 분야 전문가 약 3000명이 모여 최신 지견을 발표하고 의견을 나누는 국제대회다. 이번 제24회 IFCC는 ‘가치 기반의 진단검사의학’을 주제로 26일부터 30일까지 온·오프라인으로 진행된다.

로슈진단은 이번 학회에 ‘We Care. We Lead. We Lead because We Care’를 테마로 참여해 최신 진단 솔루션 장비들을 소개하고, 각 제품과 관련된 의학적 정보를 담은 다양한 강연 콘텐츠를 제공한다.

로슈진단 부스에서는 분자진단 장비인 코바스 프로 및 코바스 t 711, 클라우드 기반 임상적 의사 결정 지원 플랫폼 네비파이 튜머 보드, 병리과 검사 슬라이드 스캐너 벤타나 DP 200와 같은 기존 장비는 물론, 내년 전 세계 출시 예정인 새로운 버전의 ‘코바스 커넥션 모듈’ 등 출시를 앞둔 여러 혁신 제품들을 함께 선보인다.

