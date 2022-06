AI 칩 제조업체인 Hailo는 고객이 ADAS부터 자율주행까지 원활하게 확장 할 수 있도록 Renesas와의 협업을 하고 있습니다.

이제 강력하고, 효율적이고, 안전한 자동차 ECU를 구현할 수 있는 조인트 솔루션을 이용할 수 있습니다

이스라엘 텔아비브, 2022년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 선도적인 인공 지능(AI) 칩 제조업체 Hailo가 금일 고급 반도체 솔루션 프리미어 공급업체인 Renesas와의 협력을 통해 자동차의 고급 운전자 지원(ADAS) 기능 및 자율 주행(AD) 시스템을 구현하는 강력하고 에너지 효율이 좋은 프로세싱 솔루션을 제공하겠다고 발표했습니다. Hailo와 Renesas의 조인트 솔루션을 통해 모든 유형의 자동차에서 정교한 ADAS 기술을 보다 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

The joint Hailo-Renesas solution will make sophisticated ADAS technology more accessible in cars of all types.