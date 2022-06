Apps UP, 미화 100만 달러 이상의 상금으로 다시 돌아와

(선전, 중국 2022년 6월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 오늘, HUAWEI Developers가 전 세계 개발자들이 자신의 기술을 시험할 수 있는 '화웨이 글로벌 앱 혁신 대회(Huawei Global App Innovation Contest, Apps UP) 2022'를 개최한다고 발표했다. 현재 전 세계적으로 대회 등록을 접수 중이다. "Together We Innovate"라는 주제로 열리는 올해 Apps Up은 소비자에게 원활하고 혁신적인 디지털 경험을 제공하는 작품을 장려하고자 이전 대회와 마찬가지로 미화 100만 달러가 넘는 큰 상금을 준비했다.

Apps Up은 2년 연속 개최됐으며, 약 10,000명에 달하는 개발자들이 약 10,000건의 작품을 출품했다. Apps Up은 개발자가 세계 무대에서 자신의 꿈을 실현할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

화웨이 컨슈머 클라우드 서비스 애플리케이션 에코시스템 BU 사장 Wang Yue는 대회 발표 행사에서 "올해로 Apps Up은 연속 3회째 개최되는 것"이라며 "자사의 장치 전반에 걸쳐 디지털 미래를 향해 전 세계의 더 많은 소비자에게 스마트 앱과 경험을 제공하기 위해 전 세계 개발자의 기술을 한데 모으고자 한다"고 말했다.

Apps Up 2022, 5개 경쟁 지역에서 7개 부문에 수상

이번 대회는 유럽, 아시아태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카, 그리고 중국에서 동시에 시작되며, 이후 등록 및 출품, 예선, 공개 평가, 지역 결선 단계로 진행된다.

올해 중국 대회 지역은 Best App, Best Game, Best Social Impact App, All-Scenario Coverage Award 및 Tech Women's Award 외에 Best Huawei Mobile Services (HMS) Innovation Award를 추가했다. Best HMS Innovation Award는 개발자가 새로운 HMS 역량과 서비스를 통합하는 앱을 만들도록 장려하고자 제정됐으며, Student Innovation Award는 원활한 AI 경험으로 더욱 풍부해진 혁신적인 작품을 선보인 뛰어난 학생 개발자에게 수여된다.

HMS 에코시스템의 현지화를 위해, 일부 대회 지역에서는 특별상도 추가했다. 그 예로는 중동 및 아프리카 대회 지역의 Best Arabic App, 라틴 아메리카 대회 지역의 Best Game Innovation Award, 아시아태평양 대회 지역의 AppGallery Rising Star App이 있다.

Apps Up 2022, 참가자를 위한 새롭고 흥미진진한 인센티브 제공

올해 대회 참가자는 AppGallery Connect가 제공하는 서버리스 서비스 바우처를 포함해 다양하고 흥미진진한 인센티브를 받을 수 있다.

화웨이는 원활한 AI 생활 전략에 따라 다양한 장치를 지원하는 여러 가지 HMS 역량을 출시했으며, 여러 시나리오에 걸쳐 사용자를 위한 더 나은 AI 생활 체험을 지속해서 제공하고 있다.

화웨이의 HMS 에코시스템은 앞으로도 꾸준히 개발자들을 지원할 예정이다. 개발자가 HMS 에코시스템에 합류할 수 있는 수많은 플랫폼 중 하나인 Apps UP은 개발자가 전 세계 사용자를 위해 여러 분야에서 더욱 획기적인 AI 생활 앱과 서비스를 만들도록 영감을 불어넣는다.

추가 정보 링크[https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/201655277856046898 ]

HUAWEI Mobile Services(HMS) 소개

HUAWEI Mobile Services는 전 세계 사용자에게 완전한 모바일 경험을 제공하고자 하는 화웨이 컨슈머 비즈니스 그룹(Huawei Consumer Business Group)의 일부다. 2021년 12월 31일 현재 HUAWEI Mobile Services는 170개국 이상에서 7억3천만 명 이상의 사용자를 확보했으며, 모든 화웨이 기기 사용자의 스마트한 생활을 지원한다.