찰리 푸스와 정국의 협업고 '레프트 앤드 라이트' [워너뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 미국 인기 팝 스타 찰리 푸스(Charlie Puth)의 협업곡이 공개됐다.

워너뮤직은 방탄소년단 정국과 찰리 푸스가 함께한 신곡 ‘레프트앤드 라이트(Left and Right) (Feat. Jung Kook of BTS)’가 24일 공개됐다고 밝혔다.

찰리 푸스가 직접 프로듀싱한 이 곡은 두 사람의 보컬이 잘 묻어난 노래로, 올해 하반기 발매 예정인 찰리 푸스의 정규 3집 ‘찰리’에 수록될 곡이기도 하다.

이 곡을 통해 두 사람은 2018년 국내에서 열린 한 시상식 이후 4년 만에 목소리를 섞었다. 두 사람은 앞으로 ‘레프트 앤드 라이트’의 공식 뮤직비디오도 공개할 예정이다.

shee@heraldcorp.com