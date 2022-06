방탄소년단, 日 오리콘 신기록 행진…“올해 최고 기록으로 1위”

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘프루프(Proof)’가 일본 오리콘에서 신기록을 세워가고 있다.

24일 오리콘이 발표한 최신 차트(6월 27일 자/집계 기간 6월 13~19일)에 따르면, 방탄소년단이 지난 10일 발매한 ‘프루프’는 주간 54만 6373 포인트를 획득하며 ‘주간 합산 앨범 랭킹’ 1위에 올랐다.

오리콘은 “방탄소년단이 획득한 54만 포인트가 올해 ‘주간 합산 앨범 랭킹’ 주간 포인트로는 최고치”라고 발표했다.

방탄소년단은 ‘프루프’를 포함해 지금까지 총 6개의 음반을 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 1위에 올리며 통산 1위 작품수 공동 1위가 됐다.

방탄소년단은 앞서 오리콘 ‘주간 앨범 랭킹’에서도 주간 판매량 51만 4000장으로 1위에 이름을 올렸다. 또한, ‘주간 디지털 앨범 랭킹’에서 주간 다운로드 수 6000건으로 2주 연속 1위를 차지했다. ‘프루프’의 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’으로는 ‘주간 스트리밍 랭킹’ 정상에 올랐다.

shee@heraldcorp.com