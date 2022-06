이빈 시에서 열리는 국제 전력 배터리 행사

(중국 이빈 및 청두 2022년 6월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 7월 21~23일 중국 남서부 쓰촨성 이빈시에서 쓰촨성 인민정부와 공업신식화부(Ministry of Industry and Information Technology)가 후원하는 2022 세계 EV 및 ES 배터리 회의(World EV & ES Battery Conference)가 열린다.



Yibin is one of the major production bases of Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), a world leading EV battery provider.