교육은 기다릴 수 없다: 2억 2,200만 명의 아이들에게 교육 지원이 시급히 필요하다

제네바, 2022년 6월 21일 /PRNewswire/ -- 유엔 긴급 교육 및 장기 위기 교육 기금인 '교육은 기다릴 수 없다(Education Cannot Wait, ECW)'는 위기의 영향으로 인해 오늘 교육 지원이 필요한 학령기 아이들의 수가 2016년 7천 5백만 명에서 오늘 2억 2,200만 명으로 증가했다는 사실을 알리는 충격적인 새로운 보고서를 발표했다.

Caption: ‘Help us place education within reach of every child, everywhere. Help us keep #222MillionDreams alive.’ - UN Secretary-General António Guterres.