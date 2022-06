“내가 만든 축구 로봇으로 한 게임”…포스코ICT ‘AI 로봇 챌린지 스쿨’

정덕균(가운데) 포스코ICT 사장이 지난 20일 포스코ICT 판교사옥에서 진행된 ‘AI 로봇 챌린지 스쿨’에서 학생들과 함께 AI 로봇을 만들고 있다. [포스코ICT 제공]

포스코ICT는 성남지역 초등학생들을 대상으로 ‘인공지능(AI) 로봇 챌린지 스쿨 프로그램’을 운영한다고 21일 밝혔다. 이 프로그램은 동작으로 작동하는 AI 로봇을 제작하고 이 로봇으로 축구 게임을 하는 활동이다.

이를 위해 포스코ICT 직원들로 구성된 ‘AI 로봇 봉사단’은 지난 20일 포스코ICT 판교 사옥에서 성남지역 초등학생들과 함께 모션을 통해 제어되는 AI 축구 로봇을 제작했다. 프로그램을 통해 학생들이 직접 만든 AI 축구로봇으로 팀을 나눠 축구경기를 진행했다.

포스코ICT 기업시민사무국 김지연 프로는 “AI, 로봇 등 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 IT 융합 교육의 중요성은 강조되고 있지만, 실질적으로 제대로 된 교육을 받거나 체험할 수 있는 기회는 부족한 상황”이라며 “이러한 교육의 사각지대에 놓인 아동들에게 관련 프로그램을 제공하고 로봇과 AI에 대한 꿈을 키울 수 있도록 하기 위해 프로그램을 기획했다”고 말했다.

이외에도 포스코ICT는 포스코그룹 임직원 모두가 함께 참여하는 봉사주간인 ‘글로벌 모범시민 위크(6월14일~6월25일)’를 맞아 다양한 봉사활동을 펼치고 있다. 희귀식물 ‘히어리’ 보존활동, 취약계층을 위한 전기수리봉사, 취약계층 아동대상 코딩 교육, 수중 멸종 위기종 보호를 위한 스킨스쿠버 활동 등 각 지역별로 봉사활동을 진행 중이다.

박세정 기자

Eng AIEng AI 미국·영국[ˌeɪ ˈaɪ] artificial insemination artificial intelligence ai 미국·영국[ái] 아아 ((고통·슬픔·연민 등을 나타냄)) ai 미국·영국[ɑ́ːi] 동물 세발가락나무늘보 ((중남미산(産))) artificial intelligence 컴퓨터 (Abbr.) AI. 인공 지능 artificial insemination (Abbr.) AI. 인공 수정 오픈 AI artificial intelligence의 약자. 일반적으로 컴퓨터 기술에서 사용하는 인공지능과는 조금 다른 의미로 사용된다. 지능적으로 인간 행동을 모방하는 게임의 능력과 알고리즘. AI 인공지능 AI 게임에서, 사람이 아닌 인공지능 플레이어를 이르는 말. 흔히 "봇"이라고 알려져 있다. AI 아스팔트 협회 ((Asphalt Institute, www.asphaltinstitute.org.)) AI phobia 'AI 공포증'으로, 인공지능이 인간의 한계를 뛰어넘어 인류의 미래를 흔들 수 있다는 인식에서 오는 공포증을 뜻한다. 예제 State space search can also be used in AI. 상태 공간 탐색은 인공지능에서도 활용할 수 있다. AI technology would promote techorating. 인공지능 기술은 가전제품을 활용한 인테리어를 촉진할 것이다. AI technology like Siri is rooted in the Eliza effect. 시리 같은 인공지능 기술은 일라이자 효과에 근간을 두고 있다. the AI-driven home appliances market 인공지능 주도의 가전제품 시장 They displayed works of AI art at ISEA. 그들은 국제 전자 예술 심포지엄에서 인공지능 예술 작품을 선보였다. VLIVE 자막 Then, Chinese. - Ai Ni, Ai Ni, Wo Ai Ni. 그럼 중국... - 아이니, 아이니, 워아이니. [Amazed] - A real A.I. - A.I. [신기, 감탄] - 진짜 A.I시네 - A.I... Ai, here you go. - Ai. - Ai, are you sleepy? 아이 여기 있어 - 아이야 - 아이 졸려? Ai. - Jjong. 아이야. -쫑아. Ai Ni, Ai Ni, Wo Ai Ni. - It's been 3 months. 아이니, 아이니, 워아이니. - 저도 3개월 정도 됐습니다.

