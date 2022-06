방탄소년단 정국, 찰리 푸스와 협업곡 발표…전 세계 관심 집중

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]그룹 방탄소년단 정국과 미국 싱어송라이터이자 프로듀서 찰리 푸스(Charlie Puth)의 컬래버레이션이 성사됐다.

찰리 푸스 측은 지난 17일 공식 SNS에 정국과의 협업을 알리는 영상을 올리며 협업 곡 제목과 발매일을 공개했다. 처음 공개된 약 40초 분량의 영상에는 찰리 푸스와 정국이 노래를 부르는 모습이 담겼고, 이후 18일에는 정국과 찰리 푸스가 함께 찍은 사진도 공개돼 눈길을 끌었다.

정국과 찰리 푸스의 협업 곡은 'Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)'로, 이 곡은 오는 24일 공개될 예정이다. 두 사람의 협업 소식이 전해지자 벌써부터 전 세계 음악 팬들의 뜨거운 관심과 기대가 쏟아지고 있다. 정국은 찰리 푸스와의 협업 곡을 통해 색다른 매력을 보여 줄 것으로 기대된다.

정국과 찰리 푸스의 컬래버레이션 인연은 2018년 'MGA(MBC플러스X지니뮤직 어워드)'에서 시작됐다. 두 사람은 이 시상식에서 찰리 푸스의 'We Don't Talk Anymore'로 듀엣 무대를 펼쳐 전 세계 팬들의 호응을 얻은 바 있다.

정국과 찰리 푸스는 협업 곡 'Left and Right' 발매에 앞서 다양한 콘텐츠를 공개할 예정이다.

