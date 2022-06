셔터스톡 스튜디오, 장편 및 단편 다큐멘터리 영화 제작으로 콘텐츠 확장 발표

엔드 투 엔드 콘텐츠 생산 및 제작 솔루션은 현재 소비자 엔터테인먼트 고객을 위해 전설적인 카레이서인 지미 존슨과 유명한 유명인 사진작가 마일스 '디지' 디그스가 출연한 다큐시리즈를 포함하여 오리지널 콘텐츠를 생산하고 있다

뉴욕, 2022년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 오늘 셔터스톡의 크리에이티브 및 프로덕션 부문인 셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios)가 오리지널 다큐멘터리 영화 및 시리즈로 서비스를 확대하고 있다고 발표했다.

셔터스톡의 최고 매출 책임자인 제이미 엘든(Jamie Elden)은 "2020년 11월 셔터스톡 스튜디오가 설립된 이래, 팀은 업계의 핵심 기업으로 빠르게 자리매김하고 있으며, 아마존, ITV, BBC, 마이크로소프트와 같은 세계 최대의 브랜드와 기업들과 협력하는 최고의 크리에이티브 콘텐츠 솔루션으로 자리매김하고 있습니다."라고 말했다. 이어 "업계 동향과 이 콘텐츠에 대한 전 세계적인 수요에 맞춰 콘텐츠 제작을 보다 긴 형식의 스토리텔링으로 확장하고 있는 지금은 스튜디오 부서에 있어 흥미로운 시기입니다. 셔터스톡 스튜디오의 특별한 점은 당사의 콘텐츠는 콘데 나이트 컬렉션(Condé Nast Collection), A+E 네트워크 아카이브(A+E Networks Archive), 라이프 컬렉션(LIFE Collection) 등을 포함하여 전 세계에서 가장 큰 규모의 보관 컬렉션 중 한 곳에서 운영하며, 프로듀서들은 이를 통해 모든 플랫폼과 제작 매체를 위한 매력적인 콘텐츠를 만들 수 있다는 점입니다."라고 덧붙였다.

이전 VICE 미디어(VICE Media) 경영진이자 현재 셔터스톡 스튜디오의 부사장 겸 글로벌 책임자인 에이든 다르네(Aiden Darné)가 이끄는 첫 번째 프로젝트 중 하나는 NASCAR에서 7회 우승을 차지한 미국 전문 카레이서인 지미 존슨(Jimmie Johnson)이 출연하는 다큐시리즈이다. 이 다큐멘터리는 포춘 500대 기업이자 직관적이고 편리한 온라인 자동차 구매, 판매 및 금융 경험을 촉진하는 기업인 카르바나(Carvana)와의 파트너십을 통해 제작되었다.

'바퀴를 재창조하다(Reinventing The Wheel)'라는 제목의 8부작 시리즈는 글로벌 시청자에게 지미 존슨이 나스카 레이싱에서 탁월한 경력을 쌓은 후 두 번째 INDYCAR 시즌을 헤쳐 나가는 과정을 모두 보여준다.

다르네는 "레이싱 팬들은 관중석에서 라이브로 경기를 관람하는 것이 얼마나 신나는 일인지 알고 있으며, 전 세계 시청자들에게 이러한 역동적인 분위기를 선사하는 것은 환상적이었습니다."라고 말했다.이어 "우리는 카르바나와의 파트너십을 통해 수요가 아주 높은 다큐멘터리 스토리텔링의 세계에 처음으로 발을 내딛게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 역사상 가장 위대한 카레이서 중 한 명인 지미 존슨이 경력을 전환하는 순간을 가까이에서 담아내는 것은 놀라운 일이었습니다."라고 덧붙였다.

카르바나 최고 브랜드 책임자이자 공동 창립자인 라이언 키턴(Ryan Keeton)은 "우리는 지미 존슨이 레이싱 경력에서 이러한 새로운 길을 개척하면서 계속해서 그의 노력으로부터 영감을 받고 있습니다."라고 전했다. 이어 "우리 팀은 바퀴를 재창조하다에서 이러한 재능 있는 파트너들과 협업하여 지미가 흥미로운 다음 장을 맞이할 때 이와 같이 독특하고 독점적인 경험을 제공하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 카르바나는 항상 현상 유지에 도전해왔으며 지미에게서도 이와 같은 추진력과 열정을 볼 수 있습니다."라고 덧붙였다.

전체 다큐시리즈는 carvana.com/racing에서 볼 수 있다.

'바퀴를 재창조하다'는 셔터스톡 스튜디오에서 현재 제작하고 있는 다양한 프로그램 중 하나이다. '더 머니샷(The Money Shot)'이라는 제목의 두 번째 프로그램은 리한나 임신 사진과 같은 유명한 사진을 촬영한 유명한 사진작가 마일 딕스(Miles Diggs), 일명 디지(Diggzy)를 따라간다. 이 장편 다큐멘터리는 미국의 명성과 셀러브리티 문화의 부상을 디지의 독특한 관점뿐만 아니라 유명인을 가장 잘 아는 사람들의 목소리를 통해 자세히 보여준다.

'바퀴를 재창조하다'와 '더 머니샷' 모두 곧 TV와 스트리밍 서비스를 통해 공개될 예정이다. 셔터스톡 스튜디오는 셔터스톡의 독특한 관점을 통해 시청자를 전 세계로 초대할 다양한 개발 및 제작 단계에 있는 다양한 프로그램을 보유하고 있다. 이러한 프로그램으로는 웨일스 공주 다이애나와 기타 유명인들을 가장 잘 아는 사진작가들의 관점으로 연대기를 기록한 '렌즈 그 이면에(Behind The Lens)'라는 제목의 기록형 다큐멘터리와 전 세계에서 가장 유명했던 보이 밴드의 성장과 몰락을 통해 90년대를 독특하게 조명한 '보이 밴드의 역사(History of Boy Bands)' 가 있다.

셔터스톡 스튜디오 소개

셔터스톡은 20년 동안 방대한 스톡 라이브러리와 함께 모든 유형의 영화, 다큐멘터리 및 스토리텔링에 기여해 왔습니다. 셔터스톡은 자사의 스튜디오 부문을 통해 자체적인 이야기를 전달하여 자체 제작 및 크리에이티브 전문가들의 독특한 전문 지식을 활용하고 있으며, 왕실, 영화, 음악, 스포츠, 전쟁, 정치, 유명 인사를 포함한 6천만 개가 넘는 사진 및 동영상 자산을 보유하고 있습니다.

셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios)는 브랜드 및 상업 콘텐츠와 다큐멘터리 및 논픽션 영화를 전문으로 합니다. 스튜디오는 효과적인 콘텐츠를 만들기 위해 실제 및 가상 제작을 사용하는 전 세계 브랜드의 동급 최고의 크리에이티브 파트너로 빠르게 부상했습니다. 전 세계에서 가장 큰 3D 마켓플레이스인 터보스퀴드(TurboSquid)를 인수한 셔터스톡 스튜디오는 Web3 서비스와 2D, 3D 애니메이션을 제공합니다.

셔터스톡 소개

셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 혁신적인 브랜드와 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼 중 한 곳입니다. 직접 그리고 그룹 자회사를 통해 운영되는 셔터스톡의 종합 컬렉션에는 고품질 라이선스 사진, 벡터, 일러스트레이션, 3D 모델, 동영상, 및 음악 등이 있습니다. 2백만 명이 넘는 기고자들로 이루어진 성장하는 커뮤니티를 기반으로 셔터스톡은 매주 수십만 개의 이미지를 추가합니다. 현재, 4억 5백만 개가 넘는 이미지와 2,500만 개 이상의 동영상 클립을 보유하고 있습니다.

뉴욕시에 본사를 두고 있는 셔터스톡은 세계 곳곳에 사무소를 두고 있으며 150개 이상의 국가에서 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전 세계 뉴스룸 및 미디어 기업을 위한 세계 최고의 엔터테인먼트 뉴스 대행사 스플래쉬 뉴스(Splash News), 세계 최대의 동영상 마켓플레이스 폰드5(Pond5), 3D 콘텐츠 마켓플레이스 터보스퀴드(TurboSquid), 선도적인 온라인 그래픽 디자인 및 편집 플랫폼 픽몽키(PicMonkey), 고급 이미지 컬렉션 오프셋(Offset), 엔드 투 엔드 커스텀 크리에이티브숍 셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios), 로열티 없는 음악을 모아 놓은 프리미엄비트(PremiumBeat), 에디토리얼 이미지 와 동영상을 전 세계 미디어에 제공하는 셔터스톡 에디토리얼(Shutterstock Editorial), 인공 지능 기반 음악 플랫폼 앰퍼 뮤직(Amper Music), 가치 지향적 스톡 미디어를 제공하는 빅스톡(Bigstock)을 소유하고 있습니다.

