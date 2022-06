화웨이 클라우드, 새로운 가치 창출 위한 15가지 혁신 서비스 발표

(선전, 중국 2022년 6월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 오늘 열린 화웨이 파트너 및 개발자 콘퍼런스(Huawei Partner and Developer Conference)에서 화웨이 클라우드가 15가지 혁신 서비스와 함께, 두 개의 파트너 협력 프레임워크인 GoCloud 및 GrowCloud를 발표했다. 또한, 이 회의에서는 화웨이의 대표적인 ICT 대회인 Huawei Developer Competition도 막을 올렸다.

화웨이 클라우드 CEO Zhang Ping'an은 기조연설을 통해 "기업이 더욱 심층적으로 디지털화를 도모함에 따라, 여러 산업에서 SaaS 채택이 증가하는 추세"라며 "자사는 앞으로 10년 동안 SaaS의 황금기 10년을 향해 달릴 것"이라고 말했다. 그는 "자사는 '모든 것의 서비스화(Everything as a Service, XaaS)을 제공한다"면서 "또한 여러 산업에 더욱 신속하게 SaaS를 공급할 최고의 클라우드를 구축하고자 노력할 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "끊임없이 클라우드 서비스 혁신을 단행하고, 파트너 및 개발자와 긴밀하게 협력함으로써 혁신에 불을 붙이고, 함께 미래를 밝히고자 한다"고 덧붙였다.



화웨이 클라우드 CEO Zhang Ping'an

15가지 혁신적인 서비스는 서비스로서의 전문성(Expertise as a Service, EaaS), 서비스로서의 기술(Technology as a Service, TaaS), 서비스로서의 기반시설(Infrastructure as a Service, IaaS)을 포괄한다. 여기에는 산업, 정부, 난방, 광산 채굴 및 교육을 위한 다섯 가지 aPaaS(Application Platform as a Service) 서비스, 두 가지 핵심 aPaaS 서비스인 원스톱 리치 미디어 메시징용 KooMessage와 디지털 트윈 클라우드 지도용 KooMap, 그리고 새로운 클라우드 스토어 KooGallery가 포함된다. 또한, Zhang 대표는 DataArts 데이터 지배구조 파이프라인과 나머지 세 가지 파이프라인에 추가되는 다양한 신규 서비스도 발표했다. 이들 신규 서비스에는 MetaStudio 디지털 콘텐츠 파이프라인을 위한 버추얼 휴먼 서비스, ModelArts AI 개발 파이프라인을 위한 ModelBox(AI 적용 개발 프레임워크), DevCloud 소프트웨어 개발 파이프라인을 위한 CodeArts IDE 등이 있다.

또한, 파트너의 역량 개선 및 시장 확장을 지원할 두 가지 협력 프레임워크인 GoCloud와 GrowCloud도 발표됐다. GoCloud은 파트너의 역량을 양성하고, 파트너가 화웨이 클라우드에서 견고한 솔루션과 서비스를 구축할 수 있도록 하며, 고객을 위해 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 지원한다. GrowCloud는 파트너가 고객 커버리지를 확장하고, 판매 성장 속도를 높이며, 공유하는 성공을 달성할 수 있도록 지원한다.

화웨이 클라우드는 항상 에코시스템을 중요시했다. 현재 화웨이 클라우드는 38,000개 이상의 파트너, 302만 명에 달하는 개발자 및 파트너가 출시한 7,400개 시장 제품을 보유하고 있다. 화웨이 클라우드는 지능적인 세상을 위한 클라우드 토대로서 개발자 에코시스템을 지원하기 위해 Kunpeng, Ascend, HarmonyOS 및 Huawei Mobile Services (HMS) 등 여러 에코시스템과 협력한다. 화웨이 클라우드는 올 연말까지 140만 명 이상의 개발자를 유치함으로써, 총 500만 명의 개발자를 지원할 예정이다.

올해 회의에서는 'Spark Infinity'라는 주제로 Huawei Developer Competition도 막을 올렸다. 화웨이의 최고 ICT 대회인 Huawei Developer Competition은 클라우드 토대 트랙과 산업 트랙을 구축했고, 전 세계 6개 지역을 커버하며, 500만 위안의 상금을 제공한다. 학생, 기업 및 기술 애호가라면 누구나 대회에 참가해 화웨이 클라우드에서 새로운 가치를 창출할 수 있다.