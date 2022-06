카시오, Master of G 캐릭터 G-SHOCK 시계 연속 출시

-- 위장 디자인을 통해 대표 캐릭터에 다시금 생명 불어넣어

(도쿄 2022년 6월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 카시오계산기주식회사(Casio Computer Co., Ltd.)가 G-SHOCK 충격 방지 시계 라인의 최신 제품을 출시한다고 발표했다. DW-5600GU-7은 육지, 바다 및 하늘에서 사용할 수 있도록 설계된 Master of G 모델의 과거 캐릭터를 하나로 통합했다.

DW-5600GU-7의 앞면과 시곗줄은 Master of G 시계 케이스백에 새겨졌던 상징적인 캐릭터로 만든 위장 디자인으로 완전히 덮여 있다. 전체 G-SHOCK 시계 중에서도 Master of G 라인은 거친 활동의 한계에 도전하고자 하는 모험가들의 마음을 사로잡았다. 이번 최신 제품 DW-5600GU-7은 FROGMAN 시리즈의 상징적인 개구리, MUDMAN 시리즈의 두더지뿐만 아니라 RANGEMAN 고양이를 포함해 Master of G 라인의 18개 캐릭터에 다시금 생명을 불어넣었다. 시곗줄과 베젤은 특히 각 캐릭터의 독특한 특징을 드러내도록 디자인됐으며, 덕분에 위장된 속에서도 쉽게 알아볼 수 있다.

개성이 넘치는 이들 캐릭터는 위장 디자인으로 배치됐고, 기본적인 흑백 배색으로 세련되고 멋진 디자인을 살렸다.