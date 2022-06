PROXIMIE, 시리즈 C 자금 조달 라운드에서 8천만 달러 유치

- 연결된 풀 서비스 외과 플랫폼의 제품 확장 가속화 도모

- Advent Life Sciences 주도의 자금 조달 라운드, Emerson Collective, SoftBank Vision Fund 2, British Patient Capital, Mubadala 및 Minderoo Foundation 등 신규 투자사 참여

- 조달된 자금은 연결된 외과적 치료를 제공하는 중앙식 플랫폼 'Proximie의 Operating System for the Operating Room'의 발전과 확장 가속화에 사용될 예정

런던 , 2022년 6월 14일 /PRNewswire/ -- 여러 수술실(Operating Room, OR)을 디지털로 연결하는 글로벌 의료 기술 플랫폼 Proximie [ https://proximie.com/ ]가 시리즈 C 자금 조달 라운드에서 8천만 달러를 성공적으로 유치했다고 발표했다. 이 투자가 있기 전, Proximie는 1년 동안 총 거래액을 크게 늘렸고, 13,000건이 넘는 수술을 지원했으며, 자사의 국제적 풋프린트를 100개국으로 확장했다.

Proximie's platform in action in the Operating Room