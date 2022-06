AG&P, 2022년 LNG 부문 'APAC Company of the Year'에 선정

- Energy Council의 연례 Awards of Excellence 시상식에서 발표

싱가포르 , 2022년 6월 14일 /PRNewswire/ -- 선도적인 다운스트림 LNG 플랫폼 및 산업 기업인 Atlantic, Gulf & Pacific International Holdings (AG&P)가 Energy Council로부터 LNG 부문의 2022년 'APAC Company of the Year'에 선정됐다. Energy Council의 연례 Awards of Excellence는 석유·가스 및 천연가스/LNG 부문에서 국제적인 우수성 기준으로 통한다. AG&P는 지난 12개월간 '가치 창출, 혁신, 우수한 성능 부문의 선도적 기업'으로 인정받으며, 수상의 영광을 안았다.

Joseph Sigelman, Chairman & CEO, AG&P Group with the award after AG&P won 2022 LNG ‘APAC Company of the Year’ award at the Energy Council's Annual Awards of Excellence