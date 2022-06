방탄소년단 지민→에스파 윈터·닝닝 참여한 '우리들의 블루스' OST 스페셜 앨범 'HOT'

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]인기리에 방영되고 있는 tvN 드라마 '우리들의 블루스' OST 스페셜 앨범이 많은 인기를 얻고 있다.

9일 '우리들의 블루스' OST 제작사 냠냠엔터테인먼트는 "방탄소년단 지민부터 에스파(aespa) 윈터와 닝닝 등이 참여한 '우리들의 블루스' OST 스페셜 앨범이 절찬리에 판매되고 있다"고 밝혔다.

'우리들의 블루스' OST 스페셜 앨범에는 방탄소년단 지민과 하성운이 함께 한 'With you(위드 유)'부터 그룹 에스파 윈터와 닝닝의 'ONCE AGAIN(원스 어게인)', 태연의 '내 곁에', 스테이씨(STAYC)의 'Star(스타)', 헤이즈(Heize)의 '마지막 너의 인사', 십센치(10CM)의 '봄 to 러브', 펀치(Punch)의 'Bye Bye(바이 바이)', 멜로망스의 'Happy Song(해피 송)', 다비치의 '기억해 줘요', 김연지의 'Whisky on the Rock(위스키 온 더 록)' 등 열 곡이 수록됐다. 여기에 드라마의 각 테마 연주곡 20곡까지 포함해 총 30개 트랙으로 풍성하게 채워졌다.

스페셜 앨범은 예약 판매 개시부터 현재까지 음반 판매 사이트 예스24의 베스트셀러 OST 앨범 부문에서 상위권을 지키고 있다. 특히 이번 스페셜 앨범을 발매하며 시청자들에게 드라마의 감동과 생동감을 다시금 전달했으며, 극의 분위기와 어우러지며 서사를 완성시킨 OST에 대한 대중의 호평도 이어졌다.

또한 '우리들의 블루스' OST는 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려' 등의 인기 드라마 OST를 총괄 프로듀싱한 송동운 프로듀서가 참여해 역대급 황금 라인업을 구축함과 동시에 완성도 높은 OST를 선보였다.

한편 '우리들의 블루스'는 삶의 끝자락, 절정 혹은 시작에 서 있는 모든 사람들의 달고도 쓴 인생을 응원하는 드라마다. 배우 이병헌, 신민아, 차승원, 이정은, 한지민, 김우빈, 김혜자, 고두심, 엄정화 등 대한민국 최정상 배우들이 출연 중이며, 오는 12일 종영을 앞두고 있다.

