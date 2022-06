방탄소년단, ‘옛 투 컴’으로 아이튠즈 97개국 1위

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 신곡으로 전 세계를 강타했다.

11일 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 지난 10일(이하 한국 시간) 발매한 새 앨범 ‘프루프(Proof)’의 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’으로 11일 오전 8시 기준 미국, 캐나다, 호주, 프랑스, 스페인, 독일, 덴마크 등 세계 97개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 1위를 차지했다.

방탄소년단의 새 앨범 ‘프루프’는 미국, 스웨덴, 폴란드, 네덜란드, 일본, 이탈리아 등 65개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다.

또 새 앨범에 수록된 신곡 ‘달려라 방탄, ‘포 유스(For youth)’ 등은 다수 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 최상단에 줄세우기를 기록했다.

‘옛 투 컴’은 미디엄 템포의 얼터너티브(Alternative) 힙합 장르로, 따뜻한 분위기의 멜로디와 “당신의 최고의 순간은 아직 오지 않았다”라는 희망적인 메시지를 담고 있다. 새 앨범 ‘프루프’에는 ‘Yet To Come’ 등 신곡을 비롯해 방탄소년단의 역대 앨범의 타이틀곡, 일곱 멤버의 다채로운 매력이 돋보이는 솔로곡과 유닛곡, 미발매곡, 스페셜 버전 등 3장의 CD에 총 48곡이 수록됐다.

